Mától megint csak monitoron keresztül lehet igazgatósági ülést tartani

c) a jogi személy átalakulását, egyesülését vagy szétválását nem határozhatja el, és folyamatban lévő átalakulásban, egyesülésben vagy szétválásban a döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó kérdésben nem dönthet,

Vagyis a - talán éppen mára - meghirdetett üléseket sem lehet már megtartani a tárgyalóban. Az új feltételek nem igénylik az ülések rendjéről is határozó alapító okiratok átfogalmazását. Az ügyvezetésnek kell gondoskodnia azokról a technikai feltételekről, amelyekkel biztosítható a tagok azonosítása és a kommunikációjuk egymással. Ha pedig a jogi személy ügyvezetése a tagokat (képviselőiket) személyesen nem ismeri, meg kell határozni a személyazonosság igazolásának módját.

akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem vagy az e rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik.

b) határozathozatalára – ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása nélküli döntéshozatalt nem zárja ki – az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet,

a jogi személy döntéshozó szervének ülése – ideértve küldöttgyűlést és a részközgyűlést is – nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag személyes részvételét igényelje, abban az esetben sem, ha az ülés e rendelet hatálybalépésekor már összehívásra került.

Most szinte szó szerint ugyanez a rendelet jelent meg a Magyar Közlönyben, mai hatályba lépéssel. Ez alapján február 8-ig kell az online meetingekre berendezkedniük a cégeknek, ami valószínűleg nem okoz nehézséget, tekintettel arra, hogy tavasszal már átestek a tűzkeresztségen.

Tavasszal, a koronavírus-járvány első hulláma idején sok más intézkedés mellett a kormány arról is döntött, hogy korlátozza a vállalkozások, más jogi személyek operatív és stratégiai döntéshozatali eljárását. A megszokott rend szerint az igazgatóságok, felügyelőbizottságok, elnökségek, kuratóriumok jellemzően havi rendszerességgel összegyűltek a tárgyalóban, hogy átbeszéljék a cég, alapítvány, kamara aktuális ügyeit és döntéseket hozzanak a továbbiakról.

