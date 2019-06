Megéri a programozói átképzés, a fizetés 3-4 év alatt átlépheti az 1 milliót is

Az elmúlt három évben több mint hússzorosára bővült itthon a jellemzően 4-5 hónapos, intenzív és gyakorlatorientált képzés keretében szoftverfejlesztő szakmát adó tanfolyamok diákjainak száma. Ezek az úgynevezett bootcampek tavaly több mint 500 hallgatónak adtak képesítést, idén pedig már nagyjából 750, főként 21 és 45 év közötti életkorú diák kezdhet új karriert programozóként néhány hónap tanulás után. A bootcampek egy része ráadásul hallgatói elhelyezkedését is garantálja, méghozzá az egyetemet végzett, frissdiplomás szoftverfejlesztők bérével megegyező, minimum bruttó 350 ezer forintos kezdő fizetésért. Ez pedig a tapasztalatok szerint 3-4 év után átlépheti az 1 millió forintot is. Igaz, a tanfolyamok komoly pénzbe kerülnek (bár van, ahol utólag, az elhelyezkedés után, részletekben lehet visszafizetni a képzési díjat), nagyjából 1-1,5 millió forintot kell áldozni rá, de úgy tűnik, a befektetés már középtávon bőven megtérül.

A junior szoftverfejlesztőket képző PROGmasters a budapesti – legalább egy nappali tanfolyamot már lezárt, főként magyar nyelvű, helyszíni oktatást kínáló – programozóiskolákat hasonlította össze. A 6 legfontosabb tudnivaló a Codecool, a Green Fox, a PROGmasters, a [r]eaktorlabs, a Training360 és a Progmatic által szervezett képzések típusairól, árairól, a felvételi feltételekről, a fizetésekről és a garanciákról.

1. Minimum 4-5 hónap folyamatos tanulás a karrierváltás ára

A vizsgált fővárosi bootcampek képzése nappali rendszerű, ami azt jelenti, hogy a hallgatók jellemzően 4-5 hónapon keresztül minden hétköznap 6-8 órát tanulnak az iskolában. Ettől egy bootcamp gyakorlata tér el lényegesen: a Codecool másfél évig tartó képzése 1 éven keresztül minden második héten napi 6 óra iskolai oktatásból, majd 6 hónap szakmai gyakorlatból áll.

2. Akár 0 forinttal is el lehet végezni a képzéseket

A bootcampek tandíjai nagyon eltérőek: az ingyenes tanfolyamtól a közel nettó 3 millió forintos képzésig terjed a kínálat, de átlagosan nettó 1 millió forint körül alakul. Ugyanakkor szinte minden iskola biztosít egy 18-24 hónapos, halasztott részletfizetési konstrukciót. Ennek köszönhetően a tandíjat csak a szoftverfejlesztői karrier megkezdése után kell elkezdeni visszafizetni, így pár tízezer, vagy akár nulla forint befizetése mellett is elvégezhetőek a tanfolyamok. Viszont a halasztott fizetést választó hallgatóknak jellemzően 1 éves hűségidőt kell vállalniuk új munkahelyükön, míg azok, akik előre kifizetik a tandíjat, több helyen is jelentős kedvezményt kapnak.

Két iskola kínál ingyenes képzést. A 2 év hűségidőt vállaló diákok díjmentesen végezhetik el a [r]eaktorlabs tanfolyamát, míg a Training360 nettó 1,5 millió forintos tandíját csak akkor kell kifizetnie a hallgatónak, ha nem végzi el a képzést, vagy nem fogadja el az iskola partnerei által ajánlott állást.

3. Az angol kötelező, de van, ahol a programozási alapképességek is

A bootcampek többsége nem vár el semmilyen informatikai vagy matematikai előképzettséget a jelentkezőktől, viszont mindegyik elvégzéséhez szükséges a legalább középfokú angoltudás. Emellett az iskolák felmérik a leendő hallgatók kognitív képességeit, motivációit, problémamegoldó, kommunikációs és kapcsolatteremtő készségét, továbbá a csapatmunkára való nyitottságát is. A PROGmasters ezeken túl a felvételizők programozási alapképességeit is vizsgálja egy szakmai teszt segítségével.

„A programozási felvételihez minden felkészítő tananyagot ingyenesen biztosítunk, így a vizsgára a teljesen más területen, például pszichológusként, marketingesként vagy szociális munkásként dolgozó jelentkezők is eredményesen fel tudtak készülni pár hét alatt. A szigorúbb előszűrésnek köszönhetően viszont az elmúlt 3 évben végzett 125 hallgatónk 97 százaléka számára találtunk junior programozói állást, a többiek pedig maguktól helyezkedtek el” - mondja Filep Szabolcs, az összehasonlítást készítő PROGmasters vezetője.

A bootcampek összehasonlítása A bootcampek összehasonlítása

„A sikeres felvételihez szükséges alapszintű programozási tudás azért fontos, mert így a résztvevők nagyjából azonos tempóban tudnak haladni, és egymást segítve tudják gyakorolni a csapatban történő programozást, már a képzés első napjától kezdve” - teszi hozzá Filep Szabolcs.

4. Pár év alatt a havi 1 milliós fizetés is elérhető

A vizsgált bootcampek minimum bruttó 350 ezer forint körüli kezdő fizetést ígérnek végzett hallgatóiknak, ami nagyjából megegyezik az egyetemet végzett, frissdiplomás szoftverfejlesztők keresetével.

„Statisztikáink szerint ráadásul a nálunk végzett hallgatók felének találtunk olyan munkát, amellyel havi bruttó 400-550 ezer forintot kerestek kezdőként, és jövedelmük pár éven belül eléri a bruttó 600 ezer és 1,2 millió forint közötti bért" - mondja a PROGmasters vezetője.

5. Van állásgarancia?

A hazai bootcampek célja, hogy a versenyszférában helyezzék el a végzős diákokat, erre több iskola pénzügyi garanciát is vállal. A Codecoolnak és a Green Foxnak maximum fél éve van arra, hogy olyan munkahelyet találjon a végzősöknek, amely legalább az ígért bruttó fizetést kínálja számukra. Ha ez nem sikerül, nem kell kifizetni a képzési díjat. A PROGmasters pedig azt vállalja, hogy végzett hallgatói 3 hónapon belül minimum bruttó 350 ezer forintot fizető szoftverfejlesztői állást kapnak, és a tandíj felét elengedi, ha ez valamiért mégsem teljesül.

„Folyamatosan bővítjük partnercégeink számát, így már közel 45 munkahelyen dolgoznak volt hallgatóink, például olyan vállalatoknál, mint az Accenture, a BlackBelt, az Ericsson, a Nokia, a GE Healthcare, az evosoft, a Morgan Stanley, a Prezi, a Qualysoft vagy az UniCredit” - jegyzi meg a PROGmasters vezetője.

6. Akik még nyáron belevágnak, januárra már szoftverfejlesztők lehetnek

Az összehasonlításban szereplő bootcampek honlapján elérhető információk szerint a Codecool 18 hónapig tartó képzésébe kéthetente lehet becsatlakozni. A Green Fox és a Progmatic legközelebb szeptember 9-én indít tanfolyamot, előbbire július végéig lehet jelentkezni, utóbbira pedig folyamatosan zajlik a kiválasztás. A PROGmasters az 5 hónapos, augusztus végén induló képzésére július 14-ig várja a diákokat, akik így akár már a jövő év elején megkezdhetik programozói karrierjüket.