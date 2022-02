Megesik, hogy még Mészáros Lőrinc gyerekei is elbuknak egy megbízást

Az elmúlt években ha egy közbeszerzésen elindult egy olyan társaság, mely a NER oszlopos tagja, nagy esélye volt annak, hogy meg is nyeri a munkát. Ez méretükből fakadóan még logikus is: tőkeerősségükből, méretükből és jövedelmezőképességükből fakadóan kedvezőbb árat adhatnak egy-egy munka elvégzésére, mint a kisebb társaságok. Ez még NER-től függetlenül is benne van a pakliban. Ha azonban egy kisebb cég kiüti a versenyből a NER egyik tagját, az mindenképpen meglepetésként hat. Ez történt most is.

Még tavaly szeptember 28-án írt ki közbeszerzési eljárást a Nemzeti Sportközpontok a Tatai Olimpiai Központ új uszodájának tervezésére. Az eljárás eredményének az eredményt pedig csak most tették közzé az uniós közbeszerzési értesítőben. A munka iránt nagy volt az érdeklődés, hiszen 7 ajánlat érkezett be, a nyertes pedig

a budapesti székhelyű Octopus Invest Kft. nettó 148,95 millió forintos ajánlattal, a szerződést január 14-én írták alá a felek.

Ez most nem jött össze (Fotó: Átlátszó) Ez most nem jött össze (Fotó: Átlátszó)

A nyertes cég főtevékenysége épületépítési projekt szervezése, tőrzstőkéje pedig több mint 15 millió forint. A cég két magánszemély tulajdonában van, és a 2020-as évüket meglehetősen nagy előrelépés jellemezte, hiszen a korábbi 406 milliós árbevétel után 1,6 milliárdot realizáltak. Ebből a végére 122 milliós profit maradt a korábbi 3,6 millió után.

Az eljárás során nem akármilyen pályázót ütött ki a nyeregből az Octopus, hiszen a hirdetmény szerint a Mészáros Lőrinc gyerekeinek tulajdonában álló Fejér Tervező és Mérnökiroda Kft. is pályázott a munkára. Hogy milyen ok miatt nem tudták behúzni a közbeszerzést, az az elektronikus közbeszerzési rendszerre feltöltött dokumentumokból sem derül ki.

A kiírás szerint a nyertes cégnek egy 150 fő befogadására alkalmas uszodát kell megterveznie, mely versenysportra is alkalmas. A létesítményen belül meg kell oldani, hogy a fürdővendég és az úszás oktatására járó gyerekek közlekedési útvonala teljesen szétválasztott legyen a sportolókétól. Az uszodában lesz