Meghatározó NER-céget szüntetnek meg végleg

A hazai közéletben Matolcsy Ádám barátjaként is ismerté vált az Origo volt tulajdonosa, Száraz István, kinek mára kiterjedt céghálója van. Az elmúlt években ugyan az újabb cégek alapítása, illetve megszerzése jellemezte tevékenységét, most ettől gyökeresen eltérő döntést hozott.

Január 31-én úgy határozott, hogy végelszámolja a DryCom Informatikai Tanácsadó Kft.-jét, az eljárás egy nappal később hivatalosan el is indult - vettük észre a társaság cégkivonatában.

A végelszámolás egyszerűsített módon fog történni, végrehajtója pedig a DryCom tulajdonosa, Száraz István. A 3 millió forint törzstőkéjű cég főtevékenysége üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás és az elmúlt néhány évben igencsak felívelő pályán volt a jövedelmezősége - legalábbis a cég éves beszámolói alapján. A 2020-as év igaz, kicsit gyengébben sikerült, hiszen a korábbi 633 milliós bevétel után 322-t sikerült realizálni, ám ez nem volt gátja a profittermelésnek. A korábbi 217,7 milliós plusz után 2020-ban 87,5 millió nyereség maradt a kasszában év végén.

A 2020-as tevékenység után az eredménytartalékból kiegészítve 90 millió forint osztalékot utalt ki magának Száraz István. 2019-ben szinte a teljes nyereséget kivette, 217 milliót, 2018-ban 130, egy évvel korábban pedig 183 milliót fizetett ki magának.

Az, hogy 2020-ban és 2019-ben is lényegében a teljes nyereséget osztalék formájában kiutalta magának, akár már talán egy jele is lehetne annak, hogy a cég megszüntetését tervezte. Igaz, egyáltalán nem ritka jelenség az, hogy minden forint profitot kivesznek év végén a cégből, legyen szó kisebb, vagy nagyobb forgalmú cégről.

Utólag, a végelszámolás tényének ismeretében egy másik jelet is árulkodónak tarthatunk: 2020 végétől kezdve a DryCom birtokában lévő leánycégek többségét áttette egy másik érdekeltségének tulajdonába. Így például a Magyar Nemzeti Bank kommunikációs tenderét korábban elnyerő Frank Digital Kft.-t vagy az S.Plissken Kft.-t is. Utóbbi cég birtokolja a pesti bulinegyedben található Black Swan koktélbárt üzemeltető céget is.

De például a DryCom volt a tulajdonosa az Origot korábban megszerző New Wave Media Group Zrt.-nek is, és rövid ideig a gyógyszergyártás területén is volt érdekeltsége. Nemrég számoltunk be arról, hogy mindössze 1,5 év után kiszállt a Gemil Pharma Zrt.-ből, mely a Nottevit, alvást segítő márkacsalád termékeinek kifejlesztője és forgalmazója.

Jelenleg a DryComnak egyetlen leánycége maradt, a 2015-ben létrehozott Innovatív Térburkolatfejlesztő Kft., melyben kisebbségi tulajdonos a DryCom, a többségi tulajdon a budapesti PLT4080 Befektetési Holding Kft. tulajdonában van. A cég napelemeket hasznosító burkolatokon dolgozik, Száraz István pedig üzleti angyalként, vagyis kockázati tőkét befektető személyként csatlakozott a céghez a hvg360 cikke szerint. Legutóbb, 2020 végén egyébként az állami fejlesztési bank, az MFB Növekedési Tőkealapja adott pénzt a piacra lépéshez.