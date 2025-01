Megkopasztják a focirajongókat

Az Ampere arra jutott, hogy míg a 2019–2020-as szezonban 89,23 font – mostani árfolyamon számolva közel 44 ezer forint volt a havi focimeccsnézési költség, addig a 2024–2025-ös szezonban ugyanazokért a lehetőségekért 140,21 fontot – majdnem 69 ezer forintot – kell fizetni. Főként a szigetországon kívüli bajnokságok kerültek új csatornákhoz. A szurkolóknak csak egy százaléka vállalja ezt a költségnövekedést. Valamivel több mint kétharmaduk csak a három vezető csatornára, a Skyra, a TNT Sportsra és az Amazonra fizet elő. Így nézhetik a hazai bajnokság és kupa meccseit, valamint az európai tornák mérkőzéseit. Ha a Sky alapcsomagjára is előfizetnek, akkor 92 font (45 ezer forint) a költségük. A kisebb drágulás azonban nem biztos, hogy kárpótolja őket az elveszett fociélményért.

A képlet úgy festett, hogy aki befizetett a Sky sportcsomagjára és a BT Sportra, továbbá nézte az ITV és a BBC ingyenes közvetítéseit, az a hazai bajokság és kupa meccsein túl láthatta az összes nagy európai futballnemzet összecsapásait és az európai kupák mérkőzéseit. A közvetítési jogok azonban osztódással szaporodtak az elmúlt években. Ezért az ITV és a BBC mellett olyan új csatornákra is be kellene fizetni ugyanezért a lehetőségért, mint a Premier Sports, vagy az Amazon Prime Videója, az AppleTV+ és a OneFootball. A francia Ligue 1-nek saját direkt előfizetéses közvetítési rendszere van. Az eredmény az említett látványos drágulás lett.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!