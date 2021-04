Megújul Óbuda legnagyobb bevásárlóközpontja

A WING Zrt. még 2018-ban vásárolta meg a bevásárlóközpontot. A vállalat hamarosan hozzálát a felújítási munkákhoz, az átalakítást követően, a tervek szerint 2022 tavaszán nyithat a komplexum. A nemzetközi divatmárkák mellett felújított mozival és tetőkerttel várja majd jövőbeli látogatóit. A földszinten újranyitó INTERSPAR is teljes egészében megújul, kialakítanak egy INTERSPAR to Go-t is.

A bevásárlóközpont üzleteinek döntő többsége 2021. április 3-án, szombaton este zárt be, míg a hipermarket és az autómosó várhatóan május folyamán.

Az Eurocenter felújítás utáni látványterve. (forrás: WING) Az Eurocenter felújítás utáni látványterve. (forrás: WING)

A mintegy 25 ezer négyzetméternyi bérebadható területű Eurocenter felújításának létjogosultságát támasztja alá, hogy a III. kerület és a kapcsolódó agglomeráció vásárlóerő indexe jóval az országos átlag feletti , illetve a térség további fejlődés előtt áll a tervezett és fejlesztés alatt álló lakóparkoknak, irodaházaknak és multifunkcionális projekteknek köszönhetően.

A WING az egyik legnagyobb magyar, magántulajdonban lévő ingatlanfejlesztő, egyúttal a legnagyobb lengyel ingatlanfejlesztő, a lengyel Echo Investment többségi tulajdonosa. A vállalatnak ez a negyedik bevásárlóközpont-fejlesztési projektje az egri Agria Park, a budai Hegyvidék Bevásárlóközpont, valamint a szintén budai MOM Park után.