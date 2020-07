Megvan az Index egyik új főszerkesztő-helyettese, egy régi motoros tér vissza a laphoz

Az index.hu jelenleg takaréklángon ég, a felmondásukat töltő újságírók frissítgetik, többnyire MTI-hírekkel, illetve az előző két évtized legjobbnak tartott anyagait posztolják újra, de már kevés friss, saját tartalom kerül fel a szájtra. Az olvasók jelentős része a szerkesztőségi exodus után azonnal el is fordult a laptól, 30 százalékuk pár nap alatt köddé vált.

"egymás lépéseire olyan válaszlépéseket adott, ami végül az egyikőjük által sem kívánt eredményre vezetett, hiszen mindketten meg akarták őrizni a független Indexet, sőt tulajdonképpen mindketten kompromisszumkészek voltak, csak nem mindig ugyanabban és ugyanakkor. (Mindez persze azt is jelenti, hogy súlyosan hibáztak. Mégpedig elsősorban az elnök mérte föl rosszul tettei következményeit.)"

Tevan régebben már betöltötte ugyanezt a pozíciót az Indexnél. 2011-ben távozott a laptól, 2014-ben az Origo-hoz csatlakozott, de ez már a kormányzati befolyás alá került, és felforgatott szájt volt. Tevan most arról ír, sokakkal beszélt az Indexszel történtekről, és most már biztos abban, hogy nem "valamilyen előre kitalált mesterterv" végzett a lappal. Mint írja, szerinte a szerkesztőség és az alapítványi elnök

Megvan az index.hu első új igazolása azóta, hogy múlt pénteken a szerkesztőség függetlenségének sérülése miatt csaknem a teljes újságíró-gárda felmondott. A laphoz egy régi dolgozója, Tevan Imre tér vissza főszerkesztő-helyettesként. Ezt maga az újságíró jelentette be egy nyilvános Facebook-posztja alatt, kommentben.

