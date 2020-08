Mennyit ért a kormány cégmentése?

A cikk eredetileg a laptársunk, a Piac és Profit oldalán jelent meg.

A koronavírus-járvány miatt bevezetett utazási korlátozások, a magyar és külföldi turisták elmaradása következtében az egyik legnagyobb sokkot kétségtelenül a hazai turizmus szenvedte el. De mit mutat a hivatalos statisztika a működő cégekről?

(Fotó: Pixabay) (Fotó: Pixabay)

Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás területén a januári adatok alapján 23 686 cég tevékenykedett ebben az iparágban. Számuk februárban némileg ugyan, de tovább nőtt, 23 699-re. A járvány márciusban jelent meg Magyarországon, ami a KSH adatsorában is meglátszik: 50-nel, 23 649-re, áprilisra már 23 572-re csökkent a regisztrált szálláshely-szolgáltatást vagy vendéglátást végző cégek száma. Mélypontnak a május számított, 23 534 társas vállalkozást tartottak számon. A lejtő nem nyúlt hosszúra, nyárra újra mérsékelt emelkedésnek indult a szektor: júniusban 23 543, míg júliusban 23 599 regisztrált cég működött ilyen formában Magyarországon.

Az újbóli növekedés nyilvánvalóan nem független a korlátozások folyamatos feloldásától sem, a gazdaság újraindulásától, valamint attól a ténytől, hogy a kormány a belföldi nyaralás előtérbe helyezését kérte a magyaroktól, akik láthatóan meg is fogadták a miniszterelnök tanácsát és a Balatont választották. A strandokra kiírható lett volna a megtelt tábla is. Még az ajánlott védőtávolságot sem sikerült sok esetben betartani. A kereslet tehát bőven megvolt arra, hogy merjenek vállalkozni az arra fogékonyak.

Szintén érdemes megnézni azt is, hány cég tudott talpon maradni a kereskedelemben. Májusban például a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers adat szerint 2,8 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 2,1 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

Az eredményt némileg torzítja, hogy a KSH friss adatsora együtt vizsgálja a kereskedelmet és gépjárműgyártást. Ezen a két területen az év elején még 114 631 társas vállalkozást regisztráltak, ez nyár közepére már csak 113 209 bejegyzés volt.

Az idegenforgalom és a kereskedelem mellett nagy veszteségeket szenvedett el a művészeti és szórakoztatóipari szektorban is, ahol úgy tűnik, nem csak a koronavírus volt hatással. Ugyanis a KSH adataiból már az év elejétől fogva egy folyamatos csökkenés rajzolódik ki, igaz, ezen a területen sem drámai a visszaesés: az év eleji 9 901 darab bejegyzett társas vállalkozás júliusra 9 706-ra apadt.

Mindezen adatokból az látszik, a túlélésre játszhattak a cégek az elmúlt hónapokban. A megmaradáshoz persze hozzájárulhattak a kormány gazdaságvédelmi mentőcsomagjának egyes elemei is, mint többek között a hitelmoratórium, adózási könnyítések, és a jegybanki hitelprogramok.

A turizmus védelmének programjára például 600 milliárdot különítettek el. Az április elején bevezetett bértámogatás eddig több mint 200 ezer munkavállaló megtartását segítette. Itt meg kell jegyezni, hogy rossz hír, hogy a programra már csak jövő hétfőig nyújthatják be a kérelmeket a vállalkozások. (Erről bővebben ebben a cikkünkben részletesen is olvashat.) 5,2+2,12 milliárd forinttal próbálják megsegíteni a hazai könnyűzenei ágazatot is, a művészeti szférában egy körben 5,108 milliárd forintot osztanak szét a kedvezményezettek közt. (A névsorról laptársunk, a Privátbankár.hu írt.)