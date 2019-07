Mészáros Lőrinc cége felel Paks távfűtéséért március óta

Mészáros Lőrinc esetében mára egyre nehezebb olyan területet találni, ahol ne lenne jelen legalább egy kisebb cégével vagy érdekeltségével. Márciusban pedig tovább szűkült ezen ágazatok köre egy paksi székhelyű cég felvásárlásával.

2019. március 8-ától a V-Híd Vagyonkezelő Kft. lett a tulajdonosa a paksi Duna Center Therm Üzemi Szolgáltató Kft.-nek - találtunk rá a cégkivonatban a változásra.

A V-Híd Vagyonkezelő egyedüli tulajdonosa a V-Híd Zrt., mely a társaság éves beszámolója szerint Mészáros Lőrinc és felesége közvetlen tulajdonában áll.

A paksi cég fő tevékenysége a meglehetősen tág fogalmat jelentő gőzellátás, légkondicionálás, ha azonban a társaság honlapját nézzük, akkor rögtön kiderül: fő tevékenysége "Paks Város távfűtésének ellátása". Emellett foglalkoznak még tanuszoda és strand üzemeltetéssel, sőt építőipari kivitelezéssel is.

A D.C. Therm Üzemi Szolgáltató Kft. a város távfűtéssel történő ellátása mellett évek óta rendszeres bedolgozója az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nek is. A közbeszerzési hatóság oldala szerint legutóbb július 4-én nyertek el három munkát:

nettó 187 millióért szennyvíz, csapadékvíz és ivóvíz csatlakozási pontokat alakítanak ki,

nettó 148 millióért távhő csatlakozási pontokat,

nettó 161,3 millióért pedig üzemi épületek tűzgátló és füstgátló ajtóinak cseréit hajtják végre.

Vagyis egyetlen nap alatt 496 millió forintnyi munkát zsebeltek be. A cég egyébként az elmúlt években, Mészárosék megjelenése előtt is milliárdos árbevétellel büszkélkedhetett. 2017-ben a beszámoló szerint 2,3 milliárd, tavaly pedig 1,8 milliárd forint folyt be a kasszába. Igaz, a tevékenység költségei is jelentősek, így végeredményként néhány tízmilliós nagyságrendű profit maradt. 2017-ben 11,3, tavaly pedig 75,2 millió forint. Az ugyanakkor pozitív irányú változás volt 2018-ban, hogy a korábbi 808 milliós kötelezettség majdnem a felére, 483 millió forintra apadt.