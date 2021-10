Mészáros Lőrinc borásza nagybevásárlást tartott

Mészáros Lőrinc borászati érdekeltségeit vezető Kalocsai László a közelmúltban alapított cége vette meg a XVIII. században létrehozott Chateau de Clotte nevű bordeaux-i szőlőbirtokot. A 24.hu írása szerint a francia földhivatali adatok szerint szeptemberben került hivatalosan Kalocsai László bordeaux-i cége, a Winemajor SAS tulajdonába. A vételár nem ismert, ám a lapnak nyilatkozó szomszédos chateau tulajdonosa szerint korábban hatmillió euróért (több mint kétmilliárd forintért) árulták a szőlőbirtokot.

A 24.hu hiába kereste az eladót, és Kalocsait is, az ügyletről nem árultak el részleteket. Ugyanakkor a cikk szerint a borász céges érdekeltségeinek bevétele és profitja alapján nem igazán látható, honnan volt ekkora tőkéje a vásárlásra. Igaz az írás sejtetni engedi a megoldást is, hiszen beszámolnak arról, hogy a NER-elit kedvelt magánrepülője, az OE-LEM lajstromjelű, Bombardier Global 6000-es tavaly kétszer is járt Bordeaux-ban, egy-egy napra.