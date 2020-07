Mészáros Lőrincék újabb hatalomátvételt készítettek elő

Azt már eddig is tudtuk, hogy a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. irányítását kívánják megszerezni. Azzal az ígérettel, hogy ügyfélkörüket az egyesülő három bank - Takarékbank, MKB és Budapest Bank - mintegy 1,9 milliós klientúrájával jelentősen bővítsék. Aminek jótékony hatása a hosszú évek óta mélyen a kibocsátási árfolyamuk alatt lévő CIG-részvények árfolyamában is megmutatkozhatna. Most a Mészáros Lőrinc cégbirodalmába tartozó Opus Global Nyrt. azt is megnevezte, kiket távolítananák el a cég vezető testületeiből, s a saját embereik közül kiket tennének a helyükre.

Az már korábban ismertté vált, hogy a Mészáros Lőrinc cégbirodalmához tartozó Opus Global Nyrt. kezdeményezte a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. rendkívüli közgyűlésének összehívását, mint a cég közel 25 százalékos tulajdonosa. Arra hivatkozva, hogy az Opus és a CIG közötti tárgyalások nem vezettek eredményre az egymásban lévő tulajdonrészek átrendezéséről. Ugyanakkor az Opus azt is közölte, hogy – mint ahogy fogalmaztak – „számos ponton lát olyan személyi, működésbeli tényezőket, amelyek javítása a CIG Nyrt. fenntartható, a felügyeleti hatósági elvárásoknak is mindenben megfelelő üzletmenete és így végső soron a részvényesi értékmaximalizálás szempontjából kiemelten fontos”. Egyúttal igazgatósági, felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok visszahívását, s a helyükre új tisztviselők megválasztását is indítványozta. A rendkívüli közgyűlést a CIG igazgatósága augusztus 14-ére trombitálta össze, most pedig az Opus konkretizálta a javaslata hátterét. A Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett dokumentum szerint „A Társaságnál és a CIG EMABIT-nál végbemenő negatív irányú üzleti folyamatok – egyebek mellett – a Társaság egyes vezető tisztségviselőinek nem kellő körültekintéssel és nem a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végzett tevékenységére vezethetők vissza, amelyet a felügyelőbizottságnak kellett volna ellenőriznie. A megjelölt felügyelőbizottsági tagok azonban – az indítvány benyújtásakor MNB engedélyezés alatt álló dr. Kerekes Sándor kivételével - elmulasztották az ezzel kapcsolatos kötelezettségeiket, továbbá kellő biztosítási tapasztalattal nem rendelkeznek.” Csaknem teljes sorcsere Csaknem teljes sorcsere A „negatív irányú üzleti folyamatok” alatt az Opus a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. leányvállalatát, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-t (EMABIT) érintő, az olasz szerencsejátékhoz kapcsolódó biztosításokat érintett visszaéléseket értette, amelyek következtében a CIG-nek jelentős vesztesége keletkezett. Ennek mértékét 2019. szeptember 25-én 670 millió forintra becsülték, emellett a biztosító korábban már elszámolt 692 millió forintot. Erre hivatkozva kezdeményez tehát az Opus személyi változásokat. A CIG hétfős felügyelőbizottságából (fb) öt tagot hívna vissza. Köztük az elnököt, Bayer Józsefet, akinek érdekeltsége, a Vinton Vagyonkezelő Kft. a legnagyobb, 13,08 százaléknyi CIG-részvényes. (Bayer József a legutóbbi időkig a magyar média egyik legfajsúlyosabb és legbefolyásosabb szereplője volt, 1989-2019 között ő irányította az Axel Springer Kiadót.) A részvényes határozati javaslataihoz fűzött indokolásokkal a CIG regnáló igazgatósága és felügyelőbizottsága sem ért egyet, az indokolásokban foglaltakat teljes mértékben vitatja és visszautasítja – fűzte hozzá álláspontját a két testület a közgyűlési előterjesztésekhez. Az fb két tagja maradna, kettő pedig újként csatlakozhat. Az egyik maradó Tima János, Alcsútdoboz fideszes alpolgármestere, akit már az Opus delegált a CIG fb-jébe, 2019. júniusában. Ő Mészáros Lőrinc bizalmi embere, több cégében is szerepet vállal. Például 2019 áprilisa óta a TV2 Média Csoport vezérigazgatója, emellett másik két kormánypárti média, a Lánchíd Rádió és Heti Válasz tulajdonosa. A másik maradó Veisz Ákos, aki korábban az ugyancsak Mészáros Lőrinc cégbirodalmához tartozó MKB Bank stratégiai és üzleti szolgáltatások ügyvezető igazgatója volt, jelenleg a tavaly alapított Danube Capital R&A Zrt. vezérigazgatója.



A két új tag Dakó Gábor és Vada Erika. Közülük Dakó neve ismertebb. Ő éveken át a pénzügyi felügyeletnél dolgozott – diplomája megszerzését követően még az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnél helyezkedett el, majd a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél, illetve a Magyar Nemzeti Bankban a tőkepiaci ágazat vizsgálati területeit, illetve a kibocsátói és kibocsátási területeket vezette, 2018-ig az MNB Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatója volt. 2019. júliusától az Opus Global társaságirányításért felelős vezérigazgató-helyetteseként felel a társaság tőkepiaci, befektetői kapcsolataiért, és koordinálja a holdingként működő cég tőkepiaci működését és kommunikációját. Vada Erika a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökségi tagja, a Prim-Audit 2005 Könyvszakértő és Adótanácsadó Kft. alapítója, jelenleg minősített többségi (azaz legalább 75 százalékos) befolyású tulajdonosa. Ugyanakkor az Opus nemcsak a CIG fb-jét, hanem az igazgatóságát (it) is átszabná. A hatfős testületből négy tagot hívna vissza: az elnököt, Király Máriát, a vezérigazgatót, Kádár Gabriellát, az ő helyettesét, Barta Miklóst, valamint Horváth Gergely Domonkost. Itt is ketten maradnának, de csak egy új tag jönne. Az egyik maradó Bogdánffy Péter, aki a néhai Brokernetnél volt vezérigazgató 2012-13-ban. Fedák István pedig annak a Keszthelyi Holding Zrt.-nek a jogi és pénzügyi vezérigazgató-helyettese, amelyet a névadó, Keszthelyi Erik alapított, s amely cég fő érdekeltsége, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. gőzerővel terjeszkedik, 2018 márciusa óta pedig az üzletrészei felét már Mészáros Lőrinc és felesége birtokolja. Az it-ben új arcként Ódorné Angyal Zsuzsanna, az Opus Global operatív vezérigazgató-helyettese tűnhet fel. Mivel a CIG-ben az Opus Global részesedése nem éri el a 25 százalékot, ahhoz, hogy a javaslatai átmenjenek, maga mellé kell állítania a többi részvényest. Mindenekelőtt annak a Bayer Józsefnek a cégét, akinek fb-elnöki leváltását kezdeményezi. Bayer Vinton Kft-je mellett csak két ismert tulajdonosa van a CIG-nek, miután a törvény szerint csupán a legalább 5 százalékos pakettel rendelkezőknek kell nyilvánosan felfedniük a kilétüket. Az egyik a tőzsdei befektetésekben régi motorosnak számító Móricz Gábor, 5,29 százalékos pakettel, a másik a Kaptár Befektetési Zrt., amely a 2019-es éves beszámolója szerint 48 tulajdonossal rendelkezik, ebből 3 társaság és 45 magánszemély. Egyiküknek sincs meghatározó részesedése, 10 százalékot meghaladó tulajdona is csak Móricznak (22,5 százalék). Rajtuk kívül a CIG-részvények több mint felének a gazdája nem ismert. Az ő meggyőzésük folyik most, de – mint az ügyekre rálátó forrásunk megjegyezte – aligha kétséges, hogy nem mennek szembe Mészáros Lőrinc embereinek akaratával. Már csak azért sem, mert adnak esélyt arra, hogy bejön az a terv, amelyre alapozza a CIG hatalomátvételét az Opus: a barátinak számító, egyesülő három bank – Takarékbank, MKB és Budapest Bank – 1,9 millió ügyfelének teríthetik majd a biztosításaikat, ami jelentősen megdobhatná a cég árbevételét és a nyereségét is, ez pedig az évek óta mélyen a kibocsátási ár alatt lévő CIG-részvények árfolyamát is feljebb húzhatja. A rendkívüli közgyűlés egyébként Móricz Gábor indítványát is megtárgyalja majd, amelyet azonban a személycserékkel szemben az igazgatóság támogat. Ez azt célozza, hogy a CIG 9,44 milliárd forintos alaptőkéjét jelentősen, közel 6,33 milliárddal, 3,12 milliárdra szállítsák le. Ami első ránézésre azért meglepő, mert – ahogy azt lapunk megírta – június végén még arról számolt be a cég, hogy ugyanennyivel emeli a tőkét. Azaz, ha a közgyűlés áldását adná a csökkentésre, akkor az alaptőke csak visszaállna az eredeti szintre. Erre a két lépésre – kicsit leegyszerűsítve – azért volt szükség, hogy a tőketartalékban lévő összeg átkerüljön az eredménytartalékba, s a cég tudjon fizetni például osztalékot, amit a tőketartalékból nem tehet meg.

