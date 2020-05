Mészáros Lőrincet nem fenyegeti a válság: 20 milliárdos osztalékot vett ki három cégéből

A felcsúti polgármester három nagyobb építő- és vasútipari cége hozta a kötelezőt. Sőt, a zászlóshajónak is tekinthető Mészáros és Mészáros Kft. még várakozáson felül is teljesített.

Egyszerre három, Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó régebbi cég éves beszámolója is megjelent. Ezekből a két vasútépítéssel foglalkozó cégnek - az R-Kord Kft.-nek és a V-Híd Zrt.-nek - a 2018-asnál kicsit gyengébb éve volt, panaszra azonban itt sem lehet ok, hiszen a többmilliárdos osztalék kifizetése biztosított volt a számok alapján. A zászlóshajó cég, a Mészáros és Mészáros Kft. azonban még tovább tudott tavaly növekedni, pedig már a korábbi években sem volt aprópénznek nevezhető az, ami átfolyt a cég kasszáján. A cégek annyira jól prosperáltak, hogy közel 20 milliárd forintos osztalékhoz jutott belőlük Mészáros Lőrinc. Az összehasonlítás kedvéért: ez majdnem akkora összeg, mint amennyit a kormány munkahely-megtartó programokra fordított a koronavírus-járvány miatt május végéig. De nézzük sorjában!

A vasútépítő cégek szerényebben teljesítettek

A két vasútépítéssel foglalkozó cégnek az éves eredményeire a gyengébb teljesítmény ellenére sem lehet semmi panasza Mészáros Lőrincnek. Az R-Kord Kft. árbevétele gyakorlatilag megegyezett az előző évi 35 milliárd forinttal. Ezzel párhuzamosan a ráfordítások is némiképp mérséklődtek:

anyagjellegűek 23 milliárdról 20,6 milliárdra,

a személyi jellegűek 31 milliárdról 28,7 milliárdra.

Igaz, az egyéb ráfordítások mintegy félmilliárd forinttal 1,8 milliárdra emelkedtek, de a másik két kategórián ennél a növekedésnél jóval nagyobb összeget spóroltak meg.

Mészáros János (Mészáros Lőrinc öccse), Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc a 2010-es Videoton FC - Újpest mérkőzés díszpáholyában. (Illyés Tibor / MTI) Mészáros János (Mészáros Lőrinc öccse), Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc a 2010-es Videoton FC - Újpest mérkőzés díszpáholyában. (Illyés Tibor / MTI)

A személyi jellegű ráfordítások mérséklődése egyébként összefüggésben lehet a dolgozói létszám csökkenésével is. Az átlagos statisztikai létszám ugyanis 207 fő volt az előző évi 217 után.

Mindezek eredményeként üzemi szinten a 2018-as 6,3 milliárd forint után kicsit több mint 4 milliárd forint nyereséget mutattak ki. Ebből a pénzügyi műveletek eredményét és a 131 milliós adófizetési kötelezettséget figyelembevéve 4 milliárd forint tiszta nyereség maradt. 2018-ban még közel 6 milliárd forintot mutattak ki.

A nyereséget szinte az utolsó fillérig kifizették maguknak Mészáros Lőrincék osztalékként (4 milliárd forintot), a cégben csak az aprót hagyták, közel 44 millió forintot.

A V-Híd Építő Zrt.-ben csupán pár éve tulajdonos a Mészáros-házaspár és panaszra ebben az esetben sem lehet okuk az elmúlt évet tekintve. Igaz, a bevételek itt is mérséklődtek, az előző évi 47 milliárd forint után 38 milliárd forint folyt be a kasszába. Ezzel párhuzamosan az anyagjellegű ráfordítások is mérséklődtek, 24 milliárdról 13 milliárdra, a személyi ráfordítások 1,5 milliárdról 1,7 milliárdra emelkedtek, de ez összefüggésben áll a létszám emelkedésével is. A cégnél az átlagos statisztikai létszám 130 főre nőtt a korábbi 119 főről.

Mindezek eredményeként üzemi szinten 5,2 milliárd után 5,8 milliárdra nőtt a cég nyeresége. A pénzügyi eredmény és az adófizetési kötelezettség elszámolása után 5,8 milliárd forint tiszta nyereség maradt a cégben. Ebből azonban "csak" 3,5 milliárd osztalékot vettek ki maguknak Mészáros Lőrincék.

Szárnyal a zászlóshajó

A legjobb éve a Mészáros és Mészáros Kft.-nek volt 2019-ben a három most vizsgált cég közül. Az árbevétel valami egész elképesztő tempóban emelkedik tovább: 50,6 milliárd forint után tavaly 87,3 milliárdra ugrott. Az árbevétel alakulásával, illetve megoszlásával kapcsolatban a cég kiegészítő mellékletéből csupán a következő derül ki:

"Az előző évhez képest az árbevétel üzletágankénti megoszlásában jelentősen nőtt a közmű és a vízépítés- mélyépítés aránya az út- vasútépítés terhére. A következő években hasonló tendenciára lehet számítani: tovább erősödik a közmű, a vízépítés és mélyépítés valamint az atomenergia területén a tevékenysége a társaságnak, és megjelent egy új ágazat: a környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység".

Ez alapján jó eséllyel hasonló ütemű bevételnövekedésre lehet számítani a Mészáros és Mészáros Kft.-nél. Mindenesetre a bevételek jelentős emelkedésével párhuzamosan a kiadások is jócskán megugrottak:

anyagjellegűként 41 milliárd forint után tavaly 72 milliárdot könyveltek el,

személyi jellegűként pedig 1 milliárd után 1,2 milliárd forintot.

Végeredményben már üzemi szinten is megduplázta nyereségét a társaság, 5 milliárd után tavaly 12,1 milliárdot mutattak ki. Ez a pénzügyi eredmény és az adófizetési kötelezettség figyelembevételével 11,8 milliárd forintos nyereséget eredményezett.

Ebből néhány tízmillió forintot a cégben tartva 11,8 milliárdos osztalékot fizettek ki Mészáros Lőrincék maguknak.