Érdekes feledékenyég a Mészáros M1 Kft-nél

Az állami tulajdonú HungaroControl Zrt. és a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. közbeszerzésein érdekes feledékenységeket lehet megfigyelni — számol be róla az Átlátszó.

Korábbi hír volt, hogy a gépjárművek bérlésére és üzemeltetésére írt ki közbeszerzési eljárást az állami tulajdonú HungaroControl Zrt. A felhívásra mindössze két cég jelentkezett: a Mészáros M1 Autókereskedő Kft. és a Mercarius Flottakezelő Kft. A tender nyertese a Mészáros M1 lett, miután az ajánlata megfelelt a felhívásban szereplő feltételeknek, a Mercariust pedig kizárták. Az eset azért volt érdekes, mert a Mercariusnak, amely a piac egyik meghatározó szereplője, csupán egy típusbizonyítványt kellett volna hiánypótlásként benyújtania, de nem tette meg. Miközben az eredménytájékoztatóból kiderült, hogy 127 millió forinttal olcsóbb ajánlatot adott, mint Mészáros Lőrincék cége – vagyis ő nyerhette volna meg a félmilliárdos megbízást.

A HungaroControlnál a szimulációhoz is mesterfokon értenek

Fotó: HungaroControl

Szimmetrikus emlékezetkiesés

Bár úgy tűnt, hogy a céget komoly veszteség érte, most kiderült, hogy hamar érkezett a kárpótlás. A CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. közbeszerzési eljárásánál ugyanis fordult a kocka — teszi hozzá az oknyomozó portál.

A társaság gépjármű bérlet és flottakezelési szolgáltatásra írt ki közbeszerzést október elején. Ezúttal is csak két cég adott be ajánlatot: a Mészáros M1 és a Mercarius. Ez alkalommal viszont utóbbi nyert, mivel a Mészáros M1-et kizárták.

Hogy miért? Mert – pontosan ugyanúgy, mint korábban a Mercarius – hiányosan nyújtották be a szakmai ajánlatukat: nem csatolták a típusbizonyítványokat.

De majdnem ugyanez történt a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. legutóbbi, flottakezelésről szóló tenderénél is. Erre is csak a Mercarius és a Mészáros M1 jelentkezett, bár utóbbi olyan alapvető igazolásokat és adatokat nem adott le, amelyek miatt felmerülhet a gyanú, hogy csak támogató ajánlatról volt szó (ezt azért adják be, hogy a tender eredményes legyen, és ne tűnjön egyajánlatos eljárásnak).