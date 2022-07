Mi lesz veled, magyar gasztronómia? Élőben kérdezzük Rácz Jenőt, csatlakozzon Ön is!

Padlóra került a hazai fine dining szcéna? Tényleg ez a részágazat sérült a covid elmúlt két éve alatt a gasztronómia területén a legjobban? És mi a helyzet a vendéglátás többi területével, a munkaerőhiány továbbra is mindenütt a legégetőbb kérdés? És mi még? Igaz például, hogy a rakétasebességgel bevezetésre kerülő új kata-szabályozás ezt az ágazatot jelentős mértékben érzékenyen érinti? Többek közt ezek a kérdések is terítékre kerülnek Rácz Jenővel, a Sanghajban háromszor is Michelin-csillagot szerzett étterem séfjével, aki hazaérkezését követően igazi sztárkarriert karriert futott be, hiszen több hazai fine dining éttermet is irányít egyszerre, valamint egy sikeres főzőműsor állandó főszereplője évek óta az egyik kereskedelmi csatornán. Ő Klasszis Klubunk következő vendége július 28-ai élő adásunkban, ahol ön is kérdezhet. Regisztráljon, akár tegye fel kérdését előre, és kövesse élőben a beszélgetést!

Rácz Jenő, a Sanghajban zsinórban háromszor is Michelin-csillagot szerző Tai’an Table konyháját vezető, majd hazaköltözve saját éttermét, a Rumourt megnyitó és mellette fél éve immár a Ráday utcai, szintén Michelin-csillagos Costest is irányító, és az egyik kereskedelmi csatorna Konyhafőnök című, nagysikerű versenyében több éve szereplő sztárséffel beszélgetünk a fine dining jelenlegi helyzetéről, esetleges irányváltásáról.

Rácz Jenő, a Rumour executive séfje, a Costes séfpatronja, a 2022. július 28-i Klasszis Klub vendége.

Valamint arról, véleménye szerint milyen vendégkör szükséges ahhoz, hogy a topgasztronómia megmaradhasson Magyarországon, és kifizetődő legyen annak finanszírozása? Vagy sosem volt az, és erre ne is számítsunk? A sztárséf nevét is viselő éttermének, a Rumour by Rácz Jenőnek, illetve a két év kényszerű szünet után nemrégiben újranyitó Ráday utcai Costes-nek – ahol szintén ő irányítja a konyhai munkát –, azaz két budapesti gasztrotophely tulajdonosa, Gerendai Károly egyszer azt mondta, a fine dining az a gasztronómiai ágazat, ahová az ember évekig talicskával tolja be a pénzt, de alig lát belőle viszont valamit. Vajon ma is igaz ez?

Rácz Jenő szerint pedig a főzés és a gasztronómia olyan, akár az öltözködésben a divat. Legyünk akkor a segítségével képben: mi most a divat, melyek a legtrendibb elkészítési módok, mi ment ki a divatból, és melyek azok az alapanyagok, amelyeket szívesen lát a konyhán az, aki lépést tart a divattal, és a legtrendibb ételeket szeretné elkészíteni akár a saját konyhájában? Arról is beszélgetünk majd a sztárséffel, mi várható a gasztronómia területén év végéig? Megtudakoljuk tőle, vajon a megítélése szerint hány vendéglátóhely húzza le a rolót, ki tud majd talpon maradni, és ők vajon miért?

