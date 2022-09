Micsoda időzítés: pont most terjeszkedik a gázpiacon Mészáros Lőrinc

Újra kilőnek a panelárak az alacsony rezsi miatt? A közös költség még okozhat kellemetlen meglepetéseket!

Amikor a kormány bejelentette a rezsicsökkentés-csökkentését, a panellakásban élők kényelmesen hátradőltek, hogy őket bizony a távhőnek köszönhetően, a gáz árának emelkedése nem érinti, és egyből mindenki a panelárak újabb emelkedését jósolta. Ekkor még a legtöbben valószínűleg nem gondoltak bele, hogy a panelházaknak bizony lépcsőháza is van, melynek fűtését és világítását szintén meg kell fizetni, mégpedig a közös költségen keresztül, ráadásul piaci áron, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy a legtöbb közös képviselő bizony KATA-san adózott (eddig). Nézzük, ki jár jól! Mi most a legkönnyebben fenntartható lakóingatlan típus?