Miért van még mindig zárva a NER design hotele?

Az idén ünnepli megnyitása 15. születésnapját a budapesti I. kerületben található Lánchíd 19 Design Hotel, mely a Design Hotel nemzetközi szállodalánc első magyarországi darabja. S külsője valóban rászolgál a különleges jelzőre – konstatálhatják a külső szemlélődők. Hogy belülről is, azt jelenleg nem lehet megállapítani, lévén, hogy a szálloda a 2020 márciusában berobbant Covid miatti lezárások hatására kénytelen volt bezárni – oly sok társával egyetemben.

Így csak az interneten fellelhető fotókra hagyatkozhatunk, melyek szerint a Lánchíd 19 szobáiból csodálatos kilátás nyílik a Dunára és a pesti túlpartra. A képeken jól látható az üveg, mint jellegzetesség a szálloda egész területén, a harmonikaszerű homlokzat, valamint a központi átriumban üvegbe zárt középkori víztorony.

A szálloda tehát méltó ahhoz, hogy a világörökség részét képező Lánchíd utca 19-21. szám alatti épületben helyezkedjen el. Ez a ház tavaly nyár elején cserélt gazdát. Az új tulajdonos a G-Gamma LCHD Kft., amely éppen a vétel előtt, 2021. májusának végén alakult, vélhetően pont e célra. Legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy fő tevékenységeként a saját tulajdonú ingatlan adásvételét jelölte meg.

A G-Gamma alapítója a Danube Hotel Invest Kft., amely új érdekeltsége 3 millió forintos kezdő törzstőkéjét annak bejegyzését követően jelentősen, 1,67 milliárdra emelte. A Danube Hotelről annyi deríthető ki a mindenki által nyilvánosan elérhető Opten-cégadatbázisból, hogy 2016. április végén látta meg a napvilágot, s székhelye a Lánchíd utca 19. lett.

Az azt követően több tulajdonosváltáson átesett Danube Hotel 2020 decemberében került jelenlegi gazdáihoz, illetve azok érdekeltségeihez. Azért indokolt a többes szám, mert előbb az Atrox Ingatlanfejlesztő Alapé lett a kft. üzletrésze, amely aztán kettéosztva 2021 májusában két magántőkealapnál landolt: a többsége, egészen pontosan a 70 százaléka az Arezzo, míg a 30 százaléka a Felis nevet viselő képződménynél.

A 2019 augusztusában létrejött Atrox alapot az a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. menedzseli, amelynek közvetett tulajdonosa Száraz István. Az üzletember neve nemcsak azért lehet ismerős a híreket figyelők számára, mert ő volt egykoron az Origo.hu internetes hírportált működtető cég tulajdonosa, hanem azért is, mert barátai között tudhatja Matolcsy György jegybankelnök fiait.

A Quartz és a két magántőkealap közül a Felis neve 2019 augusztusában került a köztudatba, amikor is a Quartz közzétette, hogy „az általa kezelt Uncia Magántőkealap közvetett tulajdonába kerül a BanKonzult Finance Zrt., amely így közvetett befolyást szerez az MKB Bank irányításában”. Mint kiderült, a Quartz tulajdonosában, a DryImmo Ingatlankezelő Zrt.-ben addig egyedüliként birtokolt részvényei közül Száraz 90 százaléknyit a Felisbe pakolt át, csak 10 százalékot tartott meg a saját nevén (azt, hogy neki köze van-e a Felishez is, csak sejteni lehet, hiszen a magántőkealapok jellegzetessége, hogy a tulajdonosaik kiléte homályban maradhat).

Szerettük volna kideríteni, egy ilyen, a világörökség részét képező épületben lévő hotelnek mennyi a piaci értéke, magyarul, mennyiért vette meg azt a G-Gamma 2021 nyarán. Megkerestük hát a cég ügyvezetőjét, Valkó Mihályt, aki emellett egy sor Száraz-érdekeltségben visel tisztséget, így például magának a Quartznak is a vezérigazgatója. Ám válaszától, miszerint

„az ingatlan vételára a felek közötti megállapodás értelmében üzleti titoknak számít, így erről nem tudok számszerűen nyilatkozni”,

nem lettünk okosabbak.

Mindenesetre azért az a szám, amelyre a G-Gammát tulajdonló Danube Invest tavalyi éves beszámolójának kiegészítő mellékletében bukkantunk, beszédes lehet. Eszerint „a Társaság tulajdonában lévő ingatlan apportálásra került, az ügylet eredményhatása 2 106 312 EFt (vagyis 2,1 milliárd – a szerk.).

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy miért van még zárva a hotel, s mikor nyithat ki újra. Utóbbi vonatkozásában árulkodó jelnek véltük a világ legnagyobb utazási platformján, a Tripadvisoron bárki által most is elérhető angol nyelvű információt, amely fogadja a Lánchíd 19 Design Hotelben szobát foglalni szándékozókat: „a hotel ideiglenesen, 2023. február 28-áig zárva”.

Ám e felvetésünkre Valkó azt közölte

„a hotel a Covid-időszak alatt került bezárásra az ismert piaci körülmények között. A hotel újranyitása előtt szükséges egy átfogó felújítás, aminek műszaki előkészítése folyamatban van. Az újranyitás időpontjára vonatkozóan nem tudok jelenleg időpontot mondani, így megerősíteni sem tudom az ön által említett dátumot”.

Arra a következtetésünkre, miszerint a Lánchíd 19 felújítása több mint 3 milliárd forintot emészthet fel, abból kiindulva, hogy G-Gamma 2021. évi üzleti beszámolójának kiegészítő mellékletében befejezetlen beruházás címén 3,33 milliárd forintos összeg szerepel, a cég ügyvezetője már nem is reagált. (Más kérdés, hogy a végösszeg ennél bizonyosan magasabb lesz, figyelembe véve a 2021-es bázis óta végbement inflációt.)

Mindenesetre most kívülről nem látszódik, hogy bármilyen munkálat is folyna a hotelben.

Pedig a nagyobb járványhullámok levonulásával a fővárosban járva-kelve azt tapasztaljuk, hogy kezdenek visszatérni a turisták. S ezt igazolják vissza a Központi Statisztikai Hivatal adatai is.