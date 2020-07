Mire számítanak a cégvezetők most Magyarországon?

A jelenlegi kutatásban azt is megvizsgáltuk, hogy hogyan alakult a cégek árbevétele a járvány hatására. Általánosságban 10-ből 6 cég számolt be arról, hogy valamilyen mértékben csökkent az árbevétele, átlagosan 22 százalékkal. A legnagyobb mértékű csökkenés a szolgáltatószektorban és a kereskedelemben tapasztalható (25 százalék és 23 százalék), legkevésbé pedig az ipart és a mezőgazdaságot érintette (15 százalék és 6 százalék). A likviditási nehézségek javítására az egyik legnépszerűbb megoldás az NHP Hajrá program, amely iránt áprilisi indulása óta egyre nagyobb igény mutatkozik. Jelenleg a kkv-k 13 százaléka szeretne külső forrást igénybe venni, közülük 84 százalék mondta azt, hogy fontolóra veszi az NHP Hajrá programban való részvételt – foglalta össze az eredményeket Kökény Roland.

A cégek várakozásai továbbra is pozitívak: a következő egy évre átlagosan 6,5 százalékos árbevétel-bővüléssel és 3,6 százalékos profitnövekedéssel számolnak.

