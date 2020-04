Munkaerő-kölcsönző céggel köt stratégiai megállapodást a kormány

A Prohumán évente mintegy 20 ezer embernek ad munkát és így az ország egyik legnagyobb foglalkoztatójának tekinthető. A cégnek két tulajdonosa van, egy lengyel társaság, valamint a Profólió cégcsoport. Utóbbi tulajdonosa Zakor Sándor, aki több más ismert és meghatározó céget is birtokol, mint például a Brightly reklámügynökséget vagy a Profield eladásösztönző ügynökséget. Szűk egy évvel ezelőtt, tavaly májusban pedig az MTK focicsapatának kizárólagos tulajdonosa is lett.

