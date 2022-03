Nagy bajban lehetnek az autógyártók a háború miatt

Elsősorban az európai gyártókat érinti a járművek alapvető alkotóelemeinek számító elektromos kábelelosztó egységek (kábelkorbács) hiánya, amelynek legjelentősebb beszállítói a háború sújtotta Ukrajnában vannak - írja a Napi.hu. Már most fennakadások vannak a magyar autógyártóknál és beszállítóknál is, de hosszabb leállások jöhetnek elsősorban az európai autógyárakban. A már most is hosszú várakozásokkal szembenéző autóvásárlók számára is rossz hírek ezek.

Képünk illusztráció - kábelkötegek nélkül nincs kész autó. Fotó: MTI / Újvári Sándor Képünk illusztráció - kábelkötegek nélkül nincs kész autó. Fotó: MTI / Újvári Sándor

Egy Magyarországon is aktív amerikai autóipari-beszállító Ukrajnában öt helyszínen működtet kábelkorbács-kötegeléssel és gyártással foglalkozó üzemet. A cég illetékesei elmondták, hogy az ukrajnai gyáraikkal semmilyen kapcsolatuk nincsen: az üzemekben a telefont nem veszik fel, az e-mailekre nem válaszolnak, sőt jelenleg arról sincs információjuk, hogy egyáltalán állnak-e még a gyárak. Azok a termékek viszont, amelyeket innen vinnének oda megmunkálásra, vagy továbbmunkálásra, jelenleg még a raktárakban állnak a keleti határ mentén és nem osztották szét magyar gyárak között - vázolta a helyzetet László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke a Napi.hu-nak.

Ez a cég nincs egyedi helyzetben, Kozma Zsolt, a Lear Munkavállalók Szakszervezetének elnöke úgy tudja, a gyárak nagy részénél a dolgozók bevonultak a hadseregbe, a Lear kárpátaljai üzeme még termel, de a kijevi régióban már leálltak a gyárak. Az érintett cégek most azon dolgoznak, hogy valahogyan áthelyezzék kapacitásaikat máshova, de egy ilyen művelet több hónapig is eltarthat.

Ukrajna az európai autóipar legfontosabb kábelkorbács-beszállítója, a termelés részarányát illetően azonban nem elérhető pontos adat. Egyes becslések szerint az Európában gyártott gépkocsik mintegy 30-40 százalékába Ukrajnában készült kábelelosztó egységet szerelnek be, de ez nem megerősített szám

- mondta Kozma. A problémát jól mutatja, hogy egyetlen autóba 5-10 kilométernyi kábelt szerelnek be.

A lap összefoglalója szerint az európai autógyártók már érzékelik, hogy nem érkezik elegendő alkatrész: többek közt a Volkswagen és a BMW is hiányt szenved a kábelkötegekből, a termelés több nagy beszállítónál - például a német Leoninál, a francia Nexansnál is akadozik. A VW tulajdonában lévő Porsche pedig már fel is függesztette a gyártást lipcsei üzemében, amelynek hatása Magyarországig elért. Kozma Zsolt szerint a Lear győri üzemében - amely autóüléseket gyárt a Porsche-modellekbe - szintén visszafogták a termelést a leállás miatt. Az Audi hazai üzemében már megkongatták a vészharangot az alkatrészhiány miatt, míg a kecskeméti Mercedesnél léptek is: március végéig műszakcsökkentést rendeltek el.

Nemsokára viszont tovább súlyosbodhat a helyzet, az előrejelzések szerint a következő egy-másfél hónapban az európai járműipar több szereplője rákényszerülhet arra, hogy 2-3 hétre teljesen szüneteltesse a termelést.

A szakértők arra számítanak, hogy ha a helyzet nem javul, akkor más beszállítók lassan átvehetik a kiesett kapacitások helyét, de ez nem fog egyik napról a másikra megtörténni. Leépítésekre viszont nem kell számítani az autógyárakban, mvel rengeteg a megrendelés, és a gyártók nem akarnak abba a helyzetbe kerülni, hogy ha hirtelen lesz elég alkatrész, akkor ne tudják felfuttatni gyorsan a termelést.