Nagy kérdés, megegyeznek-e holnap a Lufthansával

Bár péntek éjfélkor véget ért a Lufthansa légiutas-kísérőinek 48 órás sztrájkja, szombaton is több járattörlésre és késésre kell számítani. A légitársaság és az utaskísérők holnap ülnek le tárgyalni. A jogi problémák miatt nem borítékolható a megegyezés.

Münchenben ma is húsz járatot töröltek. Sok járat több órás késéssel érkezett, vagy indult. Északrajna-Vesztfália és Nürnberg repülőterein viszont már normalizálódott a helyzet – írta a Tagesschau német televíziós és hírportál. Nem zárták ki ugyanakkor, hogy még késések előfordulhatnak. A Lufthansa sztrájkja péntek éjfélkor befejeződött.

Frankfurtban attól tartanak, hogy a szokásosnál nagyobb lesz a hétvégén a zsúfoltság. Sokan ugyanis elhalasztották a repülést a sztrájk miatt csütörtökről és péntekről egy későbbi időpontra.

Az utaskísérők szakszervezete, az UFO és a német légitársaság vasárnap ül tárgyalóasztalhoz. A tét 21 ezer utaskísérő bére – írta a Tagesschau.

Újabb cégekre is kiterjedhet

A szakszervezet erős, a sztrájkot kiterjesztheti a Germanwings, az Eurowings Deutschland, a LufthansaCityLine és a SunExpress Deutschland társaságokra is. A tárgyalások azért is nehezek, mert jogi kérdések tisztázatlanok, így számos jogász is részt vesz. Nem biztos, hogy a törvények szerint tető alá hozható egy, az összes utaskísérőt érintő bérmegállapodás – utalt rá a német portál.

A kétnapos sztrájk miatt 1500 járatot kellett törölni, ami 200 ezer utast érintett. Több budapesti járat is kimaradt a sztrájk ideje alatt – tette hozzá az MTI.

A tőzsde ünnepelte az alacsony bért

A német légiutas-kísérők független szakszervezete (UFO) valamennyi Németországból induló csütörtöki és pénteki Lufthansa-járatra sztrájkot hirdetett. A Lufthansa vezetősége ugyanis mindeddig nem volt hajlandó tárgyalni velük a béremelésről és a munkafeltételekről. A héten azonban a felek megállapodtak abban, hogy vasárnap tárgyalásokat kezdenek.

A Lufthansa gyorsjelentését – nem kis részben a bérvisszafogás, költségcsökkentés miatt – nagyon jól fogadta a tőkepiac csütörtökön. A részvény aznap több mint hat százalékkal emelkedett. Pénteken további egy százalékkal ment fel a részvény. (Korábbi cikkünk a témában: Történelmi csúcson a BUX index és az OTP, egekben a Lufthansa.)