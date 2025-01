Nagy lépésre szánta el magát a Revolut

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

A multivállalat kommünikéjében leszögezte, továbbra is azt javasolja ügyfeleinek, hogy segítségért az alkalmazás chat funkcióját használják, mivel ez a legbiztonságosabb és leggyorsabb módja az ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvételnek.

A cég szeretné felhívni személyes ügyfelei figyelmét arra, hogy az ügyfélszolgálat hívásainak legnagyobb része az alkalmazáson belül fog zajlani. Az alkalmazáson belüli hívások hamarosan a Revolut Business ügyfelei számára is elérhetők lesznek.

Bár a Revolut ügyfeleit érintő ilyen csalások száma közel két éve a legalacsonyabb szintre csökkent, még úgy is, hogy az ügyfélkör több tízmillió fővel bővült, azok számára, akik még mindig áldozatul esnek, az érzelmi és anyagi károk rendkívül súlyosak lehetnek.

