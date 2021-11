Nagyon bekezdett a Farm VIP, de az X-Faktor verhetetlen

A 47. heti tévés nézettségi adatai abból a szempontból nem okoztak meglepetést, hogy a TV2 a hétvégére erősen leeresztett, miután két, nagyköltségvetésű műsora is véget ért. Ugyan a Dancing with the stars nem tudta tartani a lépést az X-Faktorral, azért így is vitt el nézőket a tehetségkutatótól. A TV2 számára „az igazán fájó” ugyanakkor a Sztárban sztár leszek lezárása volt. A zenés showműsor ugyan a fináléval kiugróan magas számokat hozott, hiszen a teljes népességben (4 éven felüliek) 1,18 millió nézője volt, ám a mögöttünk hagyott héten ezek a nézők nagyon hiányoztak, így különösen a szombati napot utcahosszal nyerte az RTL Klub.

Ennyit a papírformáról, de volt egy ennél jóval érdekesebb párharc, a hétköznapokra ugyanis megérkezett a Ninja Warriort váltó Farm VIP, ami a sok csetlő-botló celebbel azt sejtette, hogy akár vetélytársa is lehet a hétköznap esték legerősebb programjának, az RTL Klubon futó Konyhafőnök VIP-nek. A bulvárlapokból vagy az Instagramról ismert arcokat nomád körülmények közé küldő műsor bravúrosan kezdett, hiszen hétfőn a 18-49 éves korcsoportban az éppen tévét nézők közel 18 százaléka követte a Farm VIP-t. Így mind közönségarányban (ami azt jelzi, hogy a készülékek előtt ülők hány százaléka nézi az adott csatornát), mind pedig nézőszámban maga mögé utasította az RTL Klub főzős műsorát. Igaz, azt meg kell jegyezni, hogy a főzős vetélkedő a maga 2,5 órás műsorfolyamával jócskán meghaladta a tanyasi díszletek között játszódó valóságshow 1 órás műsoridejét. Így, miután a TV2 múlt héten indult programja véget ért, a nézők többsége az RTL-es műsor mellett döntött. Érdekesség, hogy aznap a Farm kísérőműsora (A farm, ahol élünk) is meglepően jó számokat hozott, a hét további napjaiban ugyanakkor ez már nem volt erről a programról elmondható.

Schmuck Andos gyorsan búcsúzott (Fotó: TV2) Schmuck Andos gyorsan búcsúzott (Fotó: TV2)

Még kedden is megnyerte a Farm VIP a közös műsorsávot, ám a nézettsége és a közönségaránya is csökkent. Szerdán sem állt meg ez a folyamat, ugyanakkor ezt követően a hét végére a Schmuck Andor és Bódi Szilvi fémjelezte műsor minimális erősödést ért el. A Konyhafőnök VIP sokkal hektikusabb számokat mutatott, a műsor kedden és szerdán hozott gyengébb számokat, ami vélhetőleg azzal magyarázható, hogy a labdarúgó Bajnokok Ligája rangadóival egy időben főztek a magyar celebek, és a csúcsfoci bármilyen műsortól képes nézőket elvinni. A Konyhafőnök VIP csütörtökön este hozta a legjobb közönségarányt, akkor a nézők 17 százaléka követte átlagosan a műsort.

A hétköznap estéket összesség a Konyhafőnök VIP uralta, ami a meglehetősen hosszú műsorfolyamnak is betudható. Ugyanakkor a TV2-n futó Farm VIP bemutatkozás is jó volt. A legerősebb napokról írtunk, de érdemes azt is kiemelni, hogy tanyasi reality a 18-49 éves korcsoportban a harmadik legjobb számokat elérő műsor volt a héten, míg a teljes népességet tekintve ezüstérmes lett a műsor.

Hogy melyik program lett a hét győztese, azt nem nehéz kitalálni, aki tévét néz (vagy egyszerűen elolvasta a cikkünk címét), az könnyen kitalálhatta, hogy az RTL Klub tehetségkutatója vitte el a pálmát. Az X-Faktor hetek óta a legnépszerűbb program a 18-49-es korcsoportban, ezúttal is a legjobb volt. Ami ugyanakkor némileg meglepő, hogy a közönségaránya annak ellenére sem nőtt, hogy (amint azt fent említettük) a múlt héten véget ért a TV2 táncos showműsora (Dancing with the stars).

Nyert, de visszafogottabb számokat produkált az X-Faktor (Fotó: RTL Klub) Nyert, de visszafogottabb számokat produkált az X-Faktor (Fotó: RTL Klub)

Míg a 45 és a 46. héten is a 30 százalékhoz közelített az X-Faktor közönségaránya, addig most 24 százalék alatt maradt. Ráadásul az utóbbi három hétben a kereskedelmi célcsoportban nagyjából 90 ezer nézőt veszített a tehetségkutató műsor. Ha a 4 éven felüli nézőket vizsgáljuk, akkor már más a helyzet, hiszen itt a 46. hét jelentette a mélypontot, és ebben a csoportban az X-Faktor a mögöttünk hagyott héten már erősebb számokat ért el, mint egy héttel korábban.

Ami a vasárnapot illeti, ott az RTL Klub filmválasztása bizonyult jobbnak, hiszen a szuperhősös Venom esélyt sem adott a Jurassic World: Bukott birodalom című mozinak. Hozzá kell tenni, hogy a Venom a 18-49-es korcsoportban sokkal erősebben teljesített, hiszen itt a nézők 16,4 százaléka követte, míg a teljes népességben, az idősebbek „felülreprezentáltak”, csak 11,7 százalékos közönségaránya volt.

A 47. hét számait összefoglalva azt láthattuk, hogy a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) az RTL Klub és a TV2 sem tudta növelni a közönségarányát. Az RTL Klub esetében az egy héttel korábbi 16,8 százalékról 15,6 százalékra csúszott vissza, míg a TV2 esetén az utolsó heti 14,2 százalékot most 10 százalék követte. A különbség így látványosan nőtt a két nagy csatorna között.