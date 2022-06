Nagyon belehúzott az utolsó békeévben a Wing 

Kiemelkedő volt az utolsó békeév a Wingholding Zrt-nél. Az árbevétel 13,4 milliárd forinttal nőtt 2020-hoz képest és mintegy 197 milliárd forintot tett ki. Sokkal látványosabb lett az adózott eredmény, a megelőző évi 12 milliárddal szemben 2021-ben 51 milliárd forint. Az anyavállalat tulajdonosai és a kisebbségi tulajdonosok részére mindezek alapján 25,9 milliárdos osztalékot fizethettek.

Főleg Budapesten sikerült rengeteg lakást magas áron eladni. Fotó: Depositphotos Főleg Budapesten sikerült rengeteg lakást magas áron eladni. Fotó: Depositphotos

A most közölt éves jelentésben a bevétel emelkedését főleg a WING Csoport bővülésének tudják be. Ugyanakkor az is kiviláglik, hogy például a lakáseladásokat nagyon felpörgették több projektben is, így a tavalyelőtti, kicsit több mint 65 milliárd forintos tételt tavaly 106,3 milliárd forintra tornászták fel.

A cégvásárlások és eladások, valamint az ingatlanportfólió értékesítések miatti csökkenése is figyelemre méltóan befolyásolták az eredményeket. Az Archicom S.A. többségi tulajdonát is megszerezte a cég, a csoport új tagja csaknem 40 milliárd forintos bevételt termelt. Van ellenpélda is, a Wing ugyanis tavasszal megvált a csoportban lévő és az ingatlanüzemeltetési piacon a legnagyobbak közé tartozó NEO Property Services Zrt-től (az AKKO Invest valamivel 18 milliárd forint fölötti összegért vette meg tőle), s ez rögtön látszott is: a korábbi év 32 milliárd forintjával szemben csak 6,5 milliárd forintot számolhatott el ilyen típusú bevételként.

Az ingatlanportfólió 540 ezer négyzetméterről 470 ezer négyzetméterre apadt, mert több elkészült irodaházat eladott a társaság, főleg az Infoparkban adott túl ilyen ingatlanokon. Az eladásból befolyó összeget az üzleti tervében meghatározott célokra, a régiós pozícióinak megerősítésére kívánja felhasználni. A vállalat főleg a lengyel piacon terjeszkedik.

A fejlesztési portfólió viszont nőtt, 414 ezer négyzetméterről 515 ezer négyzetméterre, egyebek között azzal, hogy a Wing közvetett tulajdonában álló WPROPA CENTER Ingatlanberuházó Kft. az Üllői út külső részén, közel az Airport City logisztikai központhoz megvett egy 22 hektáros beépítetlen ingatlant, ahol várhatóan raktárt fog építeni.

Fontos esemény volt, hogy a Wing igyekezett további forrásokat bevonni a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Növekedési Kötvényprogramja (NKP) keretében. Ősszel összesen 25,3 milliárd forint névértékben 10 éves lejáratú zöldkötvényt bocsátott ki, amit gyorsan lejegyeztek, s ezzel 106 milliárd forintra duzzadt a rövid lejáratú kötelezettség a vállalatnál.

A jó pénzügyi eredmények azonban nem feledtethették a már tavaly is jelentkező kockázatokat, amikről az éves jelentésben is szóltak. Kiemelték a kedvezőtlen makrogazdasági változásokat, a kivitelezési költségek növekedését, a bérlői bizonytalanságokat és a befektetői óvatosságot is.