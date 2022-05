Nem extraprofit: 11,6 milliárdos osztalékot hoztak a kaszinók a tulajdonosoknak

Az öt budapesti kaszinót működtető cég, az LVC Diamond Kft. és ennek tulajdonosa, a koncessziót birtokló Las Vegas Casino Zrt. adta le utolsóként a 2021-es beszámolóját. Az idén elkészült dokumentumoknak most külön pikantériát adnak az elmúlt hetek történései.

Az Orbán-kormány a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében ismét különadókat vetett ki több szektorra is - az építőipar, valamint a szerencsejátékkal foglalkozó cégek azonban nem szerepelnek a listán. Ezt többen több fórumon is megjegyezték és értetlenül álltak a döntés előtt. Igaz, Nagy Márton gazdaságfejlesztésért felelős miniszter a múlt heti Kormányinfón azzal indokolta ezt, hogy a nagyhalakra akartak lőni és olyan ágazatokra akarták kivetni az extraprofit-különadót, ahonnan látható pénzösszeget tudnak beszedni. Ide pedig nem tartozik a jelek szerint sem az építőipar, sem pedig a szerencsejáték.

Jól hoz a konyhára. Fotó: Pixabay Jól hoz a konyhára. Fotó: Pixabay

Pedig a jelek szerint a kaszinók igencsak jól hoztak a konyhára tavaly is. Anélkül, hogy most nagyon elvesznénk a részletekben, megnéztük, tavaly mekkora osztalékhoz juttatták a kaszinók a végső tulajdonosokat. A kaszinós cégháló egy fokkal összetettebb: van a kaszinót üzemeltető cég, illetve annak tulajdonosa, aki birtokolja a koncessziós jogokat. Tehát az, ha az üzemeltetőcég osztalékot fizet az anyavállalatának, még nem jelenti azt, hogy az a végső tulajdonosokhoz is eljut.

A kaszinókoncessziókat négy társaság birtokolja:

a Treff-Klub Kft., mely a győri, a miskolci és a pécsi egység tulajdonosa,

az MSZ Kaszinó Kft., mely a debreceni és a nyíregyházi egységekért felel,

a Las Vegas Casino Zrt. az öt budapesti kaszinó tulajdonosa,

a Casino Sopronhoz pedig a soproni egység köthető.

Utóbbi kettőben ráadásul jelentős tulajdoni hányada van Orbán Viktor kötélbarátjának nevezett Garancsi Istvánnak. A Treff-Klub a Borkai-botrányban is érintett Rákosfalvy Zoltán tulajdona, az MSZ Kaszinó pedig Szima Gábor vállalkozóé.

A végső tulajdonosoknak egyedül a Treff-Klub nem juttatott osztalékot, bár a győri kaszinók a koncessziótulajdonosnak ilyen jogcímen "kiutalt" 200 millió forintot, ezt azonban a Treff-Klub kasszájában hagyták. A pécsi és miskolci egységek nem fizetnek osztalékot.

A nyíregyházi kaszinónál 100 milliós osztalékról döntöttek, a debreceni egység pedig 300 milliót juttat a tulajdonos MSZ Kaszinónak. Innen azonban Szima Gábor nem utalja tovább a teljes összeget, "csupán" 200 milliós osztalékról határozott.

Nagyon jól ment tavaly a soproni kaszinónak is, ahol a teljes, 569 millió forintos nyereséget kiutalják osztalékként a tulajdonos Casino Sopronnak, ahol ugyanerről döntöttek a tulajdonosok. Az 569 millió forintos osztalékból a tulajdoni hányad alapján 45 százalékot kap Garancsi István Futball Invest Zrt.-je - mely a fehérvári focicsapat tulajdonosa -, 55 százalékát pedig a Casinos Austria kapja meg.

A budapesti egységek után a végső tulajdonos, a Las Vegas Casino Zrt. összesen 10,9 milliárd forint osztalékot fizet a tavalyi tevékenység után a tulajdonosnak, mely Garancsi István egyik cége, a Garinvest Projekt Zrt.