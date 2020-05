Közel 55 milliárdos kötvénykibocsátás a Wingnél

Befektetési portfoliójának bővítése és növekedési terveinek megvalósítása érdekében 54,7 milliárd forintnyi forrást von be a WING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramja keretében.

A cégnek a fókuszterületet jelentő irodaházak mellett, ipari ingatlanok, kereskedelmi ingatlanok, szállodák és lakóparkok is a portfoliója részét képezik. A vállalat fejlesztései a világ vezető nagyvállalatainak székházépületei, köztük a Magyar Telekom székháza, az Ericsson székháza vagy az épülő Siemens-evosoft székház. A vállalat diverzifikált ingatlanportfoliója híven tükrözi a WING prudens befektetői stratégiáját. A cég fejlesztői tevékenysége itthon és a régióban, Lengyelországban is aktív. További folyamatban lévő beruházásai a Liberty Irodaház, a BB Hotel, a Kassák Residence és Kassák Passage lakóparkok, valamint a Park West és Metropolitan Garden lakóprojektek. Lengyelországban pedig a cég leányvállalata, a legnagyobb lengyel ingatlanfejlesztő, az Echo Investment fejlesztésében épül számos lakó és irodaprojekt, köztük városképformáló nagyprojektek, mint a varsói Brewery, vagy a katowice-i Face2Face. Az elmúlt években gyors növekedést produkáló ingatlanfejlesztő, a várakozások szerint, az elkövetkező időszakban további fejlődés előtt áll - fogalmaz a cég közleménye.

