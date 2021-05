Orbán Győző eladta egyik cégét: tisztán 800 millió forinthoz juthatott

Az Orbán-család cégbirodalma nem nevezhető nagynak, ám annál jövedelmezőbbnek. Most azonban a négy cégből álló cégháló még kisebbre szűkült köszönhetően annak, hogy a miniszterelnök édesapja, Orbán Győző eladta az egyik kizárólagos tulajdonában álló cégét, a Nehéz Kő Kft.-t - vettük észre a társaság cégkivonatában.

A 2008 januárjában bejegyzett Orbán-család által, konkrétan a kormányfő öccse, Orbán Áron által alapított Nehéz Kő Kft. 13 év után került új tulajdonoshoz.

A cég azonban nem került nagyon messze az Orbán-családtól, 2021. április 16-ától kezdődően a NAKK Nemzetközi Alapanyag és Késztermék Kereskedelmi Zrt. a tulajdonos, aki át is nevezte a társaságot FuvarozNak Kft.-re.

A NAKK létrejötte egyébként szintén Orbán Áronnak köszönhető, ezt még 2016-ban alapította Bihari Lajossal közösen, aki mára egyedüli részvényese lett a cégnek. Róla azt írta korábban a G7, hogy a MÁV-nál töltött be különböző vezető gazdasági pozíciókat, emellett minden bizonnyal az Orbán-család bizalmi embere is, hiszen 2016-tól kezdődően ő a most eladott Nehéz Kő Kft. ügyvezetője is.

Drága volt a Nehéz Kő

A jól prosperáló társaság nem kevés pénzért cserélt gazdát - ezt már a cégbírósági dokumentumokból tudtuk meg. A leadott papírok alapján

a vételár kereken 750 millió forint volt, mely egy bruttó összegnek felel meg, ami azt jelenti, hogy nem a teljes összeg került Orbán Győzőhöz. A dokumentumok alapján a NAKK egyébként hitelből fedezte a vételárat, melyet a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó MKB Bank biztosított számára.

A 750 milliós vételárból 644,1 millió forintot utaltak át a kormányfő édesapjának, 105,9 millió forint pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak ment közterhek címén.