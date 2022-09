Orbán Viktor nem veheti meg aprópénzért Ferihegyet

A felívelő turizmus miatt a tavalyihoz képest nagyságrendekkel jobb évet zárhat idén a Budapest Airport (BA). Augusztus végén már 8 milliónál járt az utasforgalom, ez akár 9-10 millióra is felmehet januárig. Az áruforgalom tartja a tavalyi nagyon magas értékeket.

Az utasforgalmat természetesen visszavetheti, hogy a háztartások várhatóan hátrébb sorolják költségeikben a repülős utazást a létfenntartási költségek durva megemelkedése miatt. Az áruforgalom azonban vélhetően tartja a szintet, ez már a Covid hullámai alatt is így volt, és erre lehet számítani most is, mert enélkül sok ágazat egyszerűen leállna itthon.

A repülőtér üzemeltetője idén az első félévben 5,3 milliárd forint értékű fejlesztést hajtott végre, az elmúlt 3,5 évben pedig közel 80 milliárd forintot költött különféle infrastrukturális és biztonsági beruházásokra és az utasok kényelmét szolgáló projektekre.

Különböző források szerint az Orbán-kormány tavaly először 1440, majd októberben már 1600 milliárd forintot ajánlott a BA-ért. A 24.hu szerint az akkor 4,44 milliárd euró volt, s a vételárat eleve euróban határozták meg. Azóta viszont egyrészt sokat romlott a forint, másrészt a jobb teljesítmény növelte a cég értékét.

Palkovics László miniszter ugyan időszakonként ismételgeti, hogy még mindig megvan a vételi szándék, de a számlán már bizonyosan több van most 5,5-6 milliárd eurónál. Ráadásul nehezen elképzelhető, hogy miközben elhagy a kormány jelentős infrastrukturális beruházásokat, a megszorítások közepette bevállal egy ekkora (legalább 2200 milliárd forint) összeget.