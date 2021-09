Óriási veszteség árnyékában készülnek az új szezonra az amerikai fociban

Az európai, így a magyar médiában is a labdarúgás körüli pénzügyi nehézségek kapnak komoly visszhangot, más hasonló veszteségeket elszenvedő sportágakról viszont keveset hallani. Pedig az előző szezont az NFL csapatok is komoly veszteségekkel zárták. Ugyanakkor a világ legnagyobb sportközvetítési szerződése és a játékosokkal néhány éve kötött kollektív szerződés jó alapot adott arra, hogy elkerüljék az olyan mérvű megrázkódtatásokat, mint amit több európai labdarúgó csapatnál láthattunk.

Az NFL működése sok dologban különbözik az európai labdarúgásétól, de az nem fordulhat elő, hogy a pályán is jól teljesítő sztárt el kelljen küldeni azért, mert a csapat nem tudja fizetni, ahogy az például Lionel Messi és a Barcelona esetén megtörtént. A fizetések ennek ellenére sok franchise számára okoztak fejfájást, hiszen az NFL-ben úgynevezett hard cap van, vagyis a liga által meghatározott fizetési plafont semmilyen módon (még luxusadót fizetve sem) léphetik át a csapatok. Az elmúlt évek állandó növekedése után ráadásul ennek összege csökkent, így sok csapatnak kellett nagyon komoly pénzügyi bűvészkedésbe és elbocsátásokba kezdeni annak érdekében, hogy beférjenek a sapka alá.

A legextrémebb helyzetben lévő New Orleans Saintsnek például 100 millió dollárnál is többet kellett „eltüntetni”, amely miatt számos játékosukat elbocsátották, a legjobbaknak pedig a szerződését alakították át úgy, hogy az idei fizetése minél kisebb mértékben terhelje a költségvetésüket. Ehhez az eszközhöz azért is nyúlt egyébként sok csapat azon túl, hogy a mostani szabálynak megfeleljenek, mert jövőre a várakozások szerint legalább 20 millió dollárral nő a csapatok mozgástere, így az átgörgetett fizetéseket jövőre könnyebb lesz kezelni.

A növekvő fizetési sapkában szerepet játszik az is, hogy várhatóan nem csak a tévés jogdíjakra tudnak támaszkodni, hanem ismét lesznek meccsnapi bevételek, legyen szó jegyeladásról, szurkolói tárgyak értékesítéséről vagy éppen vendéglátásból származó összegekről. A gazdasági bizonytalanság enyhülése miatt a szponzorok meggyőzése is könnyebb, ahogy a mez és más ajándéktárgyak eladása is felpöröghet ismét az új szezonban.

3-4 milliárdot buktak

A tavalyi évről egyetlen csapat esetében ismerünk hivatalos számokat, a társasági formában működő, ezért az eredményeit publikáló Green Bay Packersről lehet tudni, hogy mennyit buktak. A nyár derekán azt közölték, hogy a március 31-én véget ért pénzügyi évben közel 40 millió dolláros veszteséget szenvedtek el. Ez már csak azért is figyelemre méltó, mert utoljára 2003-ban volt mínuszos a franchise eredménye, akkor is elsősorban azért, mert a stadionjuk felújítása megterhelte a költségvetésüket. A Packers egy évvel korábban még 70 milliós bevételről számolt be.

A cégformában működő klub beszámolójából az is kiderült, hogy – amint az fent jeleztük – az úgynevezett meccsnapi bevételek este vissza látványosan. A tavalyi szezon egy jelentős részében ugyanis a stadionok többsége nem fogadott nézőket, illetve csak a helyek kis részét értékesíthették a csapatok. Mivel nem mehettek a szurkolók a meccsre, így értelemszerűen nem ettek, ittak, és vásároltak a Packers stadionjában a Lambeau Fielden. Emellett a csapat saját szponzori bevételei is visszaestek, amely a gazdasági problémák mellett ismét csak a zárt pályákra vezethető vissza, hiszen egyrészt nem volt akinek helyben hirdethettek volna, másrész a szponzoráció egyik legkedveltebb hozadékával a VIP-páholy lehetőséggel sem lehetett élni, ezek pedig több támogatót eltántorítottak. Az ilyen típusú bevételek közel 150 millió dollárral zuhantak, a pandémia miatt csak 61,8 millió dollárt jelntettek, míg egy évvel korábban még 210 millió jött be ezen a jogcímen.

A liga által szétosztott pénzek viszont nőttek, ez döntően az NFL által értékesített közvetítési jogoknak köszönhető. A pandémia elleni növekedés pedig annak, hogy átalakították a rájátszás rendszerét, és a legértékesebb meccsekből így több lett. Idén is lesz egy fontos változás egyébként, mert az eddigi 16 mérkőzéses alapszakasz helyett ezúttal 17 meccset fognak a csapatok játszani, ami várhatóan tovább növeli a bevételeket. A Packers a központilag szétosztott 9,9 milliárd dollárból közel 310 millióra volt jogosult.

Mindent a nézőkért

A fenti számok egyébként egybecsengenek azokkal a korábbi becslésekkel, amelyek átlagosan 100 millió dollár körüli bevételkiesést valószínűsítettek. Természetesen ez sem azonos minden csapatnál, hiszen a stadionok mérete, a jegyárak, de még a parkolásért fizetendő összegek is eltérnek csapatonként. Összességében mindez a korábbi becslések szerint 3-4 milliárd dolláros bevételkiesést jelentett ligaszinten.

A legnépszerűbbnek és ennek köszönhetően a világ legértékesebb csapatának számító Dallas Cowboys esetében a meccsnapi veszteség szinte biztosan többet veszített ennél, hiszen náluk az ilyen, stadionhoz köthető bevételek például a járványt megelőző évben 621 millió dollárt tettek ki. A kisebb piacnak számító vagy tartósan gyenge csapatoknál, mint amilyen például a Cincinnati Bengals vagy a költözés miatt a nézőit „elvesztő” Los Angeles Chargers esetén viszont az átlagosnál vélhetőleg kisebb volt a bevételkiesés, mivel eleve kevesebb pénzt tudtak ilyen módon realizálni.

A liga idén nagyon szigorú szabályokat vezetett be annak érdekében, hogy a járvány miatt ne kelljen meccset elhalasztani, ami tavaly például előfordult. Emiatt hivatalosan ugyan nem kötelezték a játékosokat oltásra, de a szabályok meglehetősen nehéz helyzetbe hozzák azokat, akik nem kaptak koronavírus elleni szert. A cél természetesen az, hogy a tévés meccseket folyamatosan meg lehessen rendezni, és lehetőség szerint a stadionokba is minél több nézőt lehessen fogadni. Így pedig akár már a mostani szezonban el tudják tüntetni a tavalyi, összességében igen nagy veszteséget.