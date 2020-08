Oroszlán- és tigrisürülék értékesítésével éli túl a korona-krachot egy német cirkusz

Viszik is a matériát, mint a cukrot, mert a szag remekül elriasztja a macskákat és a menyéteket.

Akik közelebbről is megismerkednének a Löwenkot - Der natürliche Katzenschreck für ihren Garten néven árusított termék "gyártási folyamatával", ellátogathatnak a cirkusz wesslingi államfarmjára is, ahol a mutatványokban szereplő oroszlánokat és tigriseket tartják.

Német hírportálok beszámolói szerint a cirkusz eddig 2000 üveg oroszlánürüléket adott el, és a nagy keresletre tekintettel hétfőn alkalmi bolt is nyílt Mr. Poo néven a Krone cirkusz müncheni főhadiszállása előtt.

A híres Krone cirkusz, amelynek a koronavírus-járvány miatt már hónapok óta nincs jegyárbevétele, befőttesüvegbe töltve árusítja 26 oroszlánjának és tigrisének ürülékét, amely a tapasztalatok szerint hatásosan tartja távol a virágos- és veteményeskerteket összemászkáló macskákat és az autók kábeleit elrágó menyétféléket. Állítólag elijeszti a vaddisznókat is.

