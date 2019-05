Örülhet Seszták: 10 éve nem volt ilyen nagy bevétele a cégének

A 2018-as országgyűlési választások után nem kapott miniszteri pozíciót Seszták Miklós és a felszabaduló idő megmutatkozik cégének eredményén is - bár azt nem állítjuk, hogy a két dolog egymásból egyenesen következne. A most közzétett beszámoló szerint sok-sok éve nem ment ilyen jól az autókereskedő biznisz, a tavalyinál több bevételre ugyanis még a válság előtt, 2008-ban tudott szert tenni.

A közzétett dokumentumok szerint 347,6 millió forintnyi árbevételt könyvelhetett el a kisvárdai Ramiris Autó Kft., az elmúlt évek 100-200 milliója után. Ennél több legutóbb 2008-ban folyt be a kasszába, akkor igaz, ennek közel duplája, 762 millió forint. 2017-hez képest 68 millióval emelkedett a bevétel, ami főként az autóeladásoknak köszönhető, ennek a tevékenységnek 261 milliót köszönhet Seszták Miklós. Az alkatrész-biznisz már nem pörgött olyan jól, mint mondjuk tavalyelőtt: az ebből befolyó árbevétel 13,3 millióról 9,8 millióra mérséklődött.

A bevételek megugrása lefedte az anyagjellegű kiadások emelkedését is, ezen a címen 326 milliót számolt el a cég a korábbi 262 millió után. Az 5 fő foglalkoztatottra 7,8 milliós személyi jellegű ráfordítást könyveltek el a korábbi 8,5 millió után. Ezen költség egyébként úgy mérséklődött, hogy a dolgozói átlaglétszám 3-ról emelkedett 5 főre. A két ellentétes irányú változás eredményezte azt is, hogy

a számolt átlagbér 105 ezer forintra esett a 2017-es 188 ezerről.

Mindezek eredményeként üzemi szinten 13,7 milliós nyereség keletkezett a cégnél a korábbi 7,2 millió után. Ezt a pénzügyi műveleteken elért közel 4 milliós nyereség tovább növelte, és végül az 1,2 millió forint adó megfizetése után 16,3 millió forint nyereséget könyvelhetett el Seszták Miklós autókereskedése a 2017-es 6,3 millió forint után.

Hiába azonban a növekedés, osztalékot nem fizetett ki magának az ex-miniszter, a nyereséget bent hagyta a cégben.

A Ramiris Autó Kft. a tulajdonosa a Várda-Mobil Kft.-nek is, mely saját tulajdonú ingatlan bérbeadásával foglalkozik, és vélhetően ezzel indokolható az is, hogy 2017-hez hasonlóan 2018-ban is ugyanannyi, 6 millió forint bevételt könyvelt el a cég. A költségek levonása után egyébként az előző évinél egymillióval nagyobb nyereséget mutattak ki, 3,2 millió forintot.