Ősszel a kkv-k kerülnek a kormány fókuszába

Néhány héten belül a kormány elé kerül a kis- és középvállalkozásokról szóló stratégia - ismertette egy mai háttérbeszélgetésen György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára.

György László (Forrás. mandiner.hu) György László (Forrás. mandiner.hu)

A mikrovállalkozásokat is célzó program a vállalkozások életét könnyítő, a kor kihívásainak való megfelelést segítő intézkedéseket tartalmaz, melyeket maguk az érintettek javasoltak az elmúlt időszakban folytatott konzultációk során.

A 2030-ig terjedő stratégia megvalósítása már idén ősszel elindul, lesz rá pénz a költségvetésben - közölte érdeklődésünkre az államtitkár.

A kkv-k főleg az adminisztrációs terheknél, valamint finanszírozási, oktatási, pályázati, innovációs területen számítanak az állam segítségére. Része a programnak a munkaerőpiaci problémák, a generációváltás kihívásainak kezelése is. A tárca tájékoztatása szerint sok esetben merült fel az adózáshoz és a különböző pályázatokhoz kapcsolódó adminisztratív terhelés problémája, valamint az átláthatóbb, egyszerűbb adórendszerre vonatkozó igény. Ezen túl a szakképzett pályakezdők alapkészségeinek hiányosságát jelölték még meg a megkérdezett kkv-k, illetve az oktatási, szakképzési rendszer átalakítása is szóba került. Ami a finanszírozást illeti, a tőkehiány, a hitelhez jutás nehézségei, a pályázati források szűkössége is nehézséget okoz a kisebb vállalkozásoknak.

A digitalizációnál a forráshiányt, a gyenge infrastrukturális kiépítettséget, a digitális átállásra való hajlandóság hiányát lehetett beazonosítani, míg a generációváltás témakörben a megfelelő érdeklődésű, képzettségű, vállalkozó szellemű családtagok hiánya állítja kihívás elé az érintett kkv-kat.