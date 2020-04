Óvintézkedések mellett indulhat újra a budapesti repülőtér

A járvány miatt szinte teljesen leálló légiközlekedés Európa-szerte kezd éledezni; a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma is lassan és fokozatosan újraindul.

A reptér emellett arra kéri minden utasát, hogy a saját és mások egészsége érdekében kísérő (elköszönők vagy várakozók) nélkül lépjen be a repülőtérre, minimalizálva ezzel az egyidejűleg a létesítményben, illetve annak környékén tartózkodók számát, és biztosítva az egymástól számított megfelelő távolság megtartását. Fontos, hogy minden utas ügyeljen az egymástól számított 1,5 méteres távolság betartására, lehetőleg használjon maszkot, és vegye igénybe a kihelyezett kézfertőtlenítőket.

