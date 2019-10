Palik László most nem lett befutó

Bukdácsol a Fuss család, jól megy a Séfek séfe

A TV2 legújabb nagyszabású sport-realityjében négy fős családok küzdenek meg a legsportosabb magyar család címért és a vele járó 10 millió forintos fődíjért. A Palik László műsorvezetésével készült szuperprodukció október 7-től hétköznap esténként 19:20-tól sosem látott izgalmakkal és drámai pillanatokkal érkezik. Ígérte a műsor indulása előtt a csatorna, a gyakorlatban viszont inkább egy szegény ember Exatlonja jött ki eddig a műsorból. Ennek is betudható, hogy bár nem indított a program rosszul, a második adástól kezdve rendre a csatorna átlagos főműsoridős közönségaránya alatt teljesített a sportvetélkedő. Igaz, hogy az RTL Klub erősebb műsoraival, a Fókusszal és a Drága örökösökkel kell megvívniuk a nézők kegyeiért, ami az első héten nem igazán sikerült.

Érdekesség, hogy a TV2 ezúttal is arra készült, hogy a meghirdetetthez képest a hétvégére új műsorstruktúrával rukkolnak ki. A csatorna ugyanis elkezdte hirdetni, hogy szombaton a Csak semmi pánik című film helyett 18:55-től 21 óráig Fuss család, fuss! Plusz címmel lesz látható Palik László új sportrealityjéből különkiadás. A műsorváltozás koncepciója vélhetőleg erősebb számokat feltételezett Palik László műsorától, és miután az nem hozta a prognózist, ezért visszatáncolt a csatorna, és csak egy órányi összefoglaló készült a „sorváltóból”, majd utána egy régi klasszikust, a Pogány madonnát vetítették.

Hétköznapokon egyébként némileg ellensúlyozza a Fuss család, fuss! gyengébb kezdését, hogy a TV2 gasztrovetélkedője, a Séfek séfe gyenge kezdés után szépen növelni tudta a nézettségét. Igaz, a vele egy műsorsávban lévő Love Island finoman szólva nem volt bombasiker, így kellett volna, hogy megugorhatatlan akadályt jelentsen a főzős műsornak. Az első adások alapján a zsűri is megtalálta a szerepét, és inkább a Gordon Ramsey-féle erősebb kritika felé mozdult, ami úgy tűnik a nézők tetszését is elnyerte.

Igaz ettől a héttől a társkereső realitynál erősebb ellenfeléllel kell szembenéznie a Séfek séfjének. Hétfőtől a 9 órás műsorsávban ugyanis Sebestyén Balázs minden hétköznap este próbára teszi az ismert párok szerelmét a Nyerő Páros sztárpárshowban, az RTL Klubon. Ebben mások mellett Flour Tomi, Sáfrány Emese, Fésűs Nelly, Sárközi Ákos, Istenes Bence és párja Csobot Adél is szerepel majd.

Tarolt az X-Faktor

Visszatérve a múlt heti műsorokra, szombaton nagyon nagyot ment az X-Faktor, amely így az év legnézettebb műsora lett mind a teljes lakosságban, mind a kereskedelmileg kiemelt korcsoportban. Az adás a 18-49-es éves korosztály körében 34,6%-os közönségarányt (SHR) ért el, ezzel megszerezve az első helyet a 41. hét ötven legnézettebb műsorszámának listáján.

A műsort a 18-49-es korosztályból több mint 520 ezren, míg a teljes lakosságból 1 millió 200 ezernél is többen látták. Az X-Faktor második adásának online eredményei is nagyon erősek voltak, vasárnap éjfélkor 118 ezer videóindításnál járt, ezzel idén ez a tartalom érte el az RTL Moston a legnagyobb egy napon belüli nézettséget, míg a műsorhoz kapcsolódó shortform videók már 311 ezer indítást generáltak.

A közmédiában is lesz tehetségkutató

Egyébként a köztévén is visszatér egy tehetségkutató, igaz az sokkal kevésbé kommersz, mint akár az X-Faktor, akár a Sztárban sztár leszek! Október 25-én az őszi válogatók legjobb pillanataival jelentkezik ugyanis a Duna TV- n a Fölszállott a páva. A produkció folytatása azért is lesz különleges, mert a tehetséges gyerekeket felvonultató új évadban a hagyományőrzés mellett a környezettudatosság is középpontba kerül. A két felvezető adásból (október 25., november 1.) kiderül, kikkel találkozhatunk a november 8-án induló élő adások során. Az előző évadokhoz hasonlóan ismét 48 produkció négy kategóriában kerül majd színpadra, amelyek a következők lesznek: énekes szólisták és énekegyüttesek, hangszeres szólisták és zenekarok, táncos szólisták és táncospárok, valamint néptáncegyüttesek. A műsor fináléja karácsony előtt lesz.

Ha már közmédia, akkor érdemes megnézni, hogy a pályán gyenge produkciókkal előrukkoló magyar válogatott a nézettségi versenyben hogyan teljesített. Ha a 18-49 éves korcsoportot nézzük, akkor nézőszámban minimális volt a különbség. Mivel a horvátok elleni meccs hétköznap, míg az azeri vasárnap volt, amikor rendre többen ülnek a képernyők előtt, így közönségarányban a zágrábi zakó hozott magasabb százalékos értéket (13% SHR). A teljes népességben viszont a vasárnapi találkozó teljesített jobban, de a közönségaránya nem érte el a 10 százalékos szinten.

A TV2-t az is visszahúzta egyébként, hogy vasárnap a legjobb napjukon az önkormányzati választások eredményeit többen követték kisebb nézettségű csatornákon. Ezek közül az ATV Önkormányzati választások című műsora volt a legerősebb, a teljes népességben 14 százalék felett teljesített a program. Az M1, ahol egyébként már 18 órakor elkezdődött a Ma este, önmagához képest kielemkedően produkált a 8,7 százalékos eredménnyel. Érdekesség, hogy a TV2 vasárnapi választási műsora szinte teljesen lefedte az ATV-s programot, ám attól jócskán elmaradt, hiszen a teljes népességben nem érte el a 10 százalékot a közönségaránya.

Összefoglalva a 41. heti adatokat a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) az RTL Klub még egy picit erősíteni tudta a közönségarányát (16% SHR), és ennek köszönhetően a korábbi hetekben megszerzett előnyét tovább növelte. Ebben persze szerepet játszik az X-Faktor kiugró számai mellett az is, hogy a Fuss család, fuss!, ahogy fent jeleztük gyengébben teljesített. Így a hétköznapokon a korábbi szoros eredmények helyett most az RTL el tudott lépni a TV2-től, amelynek közönségaránya ezúttal 11,5 százalék lett.

Persze az RTL csoportszinten nem lehet maradéktalanul elégedett, hiszen hiába erősödött a zászlóshajó eredménye, ha a kábeltévék most nem teljesítettek olyan jól. A F+ az 5 százalékos szint alá csúszott (4,8% SHR), a Cool pedig a múlt héten csak 2,2 százalékot ért el,. Utóbbit így beérte a Viasat3, mely azonos számokat hozott. Lefele csúszott a Duna TV, amely átlagosan 0,8 százalékos közönségarányt ért el a kereskedelmi célcsoportban.