Pár nap alatt köddé vált az index-olvasók közel 30 százaléka

Látványosan zuhan az index.hu látogatottsága péntek óta. Aznap adta be a felmondását a lap csaknem teljes szerkesztősége Dull Szabolcs főszerkesztő kirúgása miatt, és az azóta beérkezett olvasottsági adatok szerint ezzel egyidejűleg nagyjából 300 ezer ember döntött úgy, hogy a továbbiakban már nem kíváncsi az ország legnagyobb híroldalára.

Az alábbi - kattintásra megnövő - ábrán a napi olvasószámok görbéjének alakulása látható 2020 júliusában, a nagyobb hazai portálok esetében:

A DKT adatai szerint júliusban két napot leszámítva minden nap egymillió fölött mozgott az index.hu napi olvasóinak száma. Az átlag 1,1 millió olvasó volt, ami megfelel az első féléves, 1,144 milliós olvasószámnak. Aztán jött a pénteki szerkesztőségi exodus. Aznap az oldal még hozta a megszokott, egymillió feletti számot, szombaton viszont már 880 ezren kattintottak az indexre, vasárnap pedig már csak 736 ezren. A hétfő egy kicsi visszapattanást hozott, de ezt is csak a nagy beszakadáshoz képest kell érteni, ugyanis ezen a napon 798 ezerre kúszott vissza az olvasószám, majd kedden újabb zuhanás következett, 764 ezerre.

A lap olvasói tüntetnek az index.hu mellett, a sajtószabadságért Budapesten, 2020. július 24-én. (Fotó: Csabai Károly, mfor.hu) A lap olvasói tüntetnek az index.hu mellett, a sajtószabadságért Budapesten, 2020. július 24-én. (Fotó: Csabai Károly, mfor.hu)

Ennek megfelelően az indexes oldalletöltések száma is nagyot zuhant, a július elsejétől 24-ig mért 7,4 milliós átlagról az elmúlt négy napban visszaesett 5,3 millióra.

A szerkesztőségi válság előtt egyébként nem volt bajban az index, az oldal pénzügyi teljesítménye rendben volt. Erről bővebben itt írtunk.

Az is látszik, hova mentek át híreket olvasni a bojkottot hirdető netezők. A 444 érezhetően dobbantott. Júliusban a napi olvasószámuk többségében 320-380 ezer körül alalkult, néhány gyengébb, 260 ezer körül nappal. Múlt péntek előtt csak háromszor lépték át a 400 ezret, azóta viszont minden nap afölött mozognak. A pénteki napon a félmilliós határt is átütötték, 535 ezer olvasóval. Az elmúlt pár napon átalgosan mintegy napi százezer látogatóval nőtt a lap közönsége, 345 ezerről 441 ezerre.

Érdekes a 24.hu helyzete. A lap eddig az index mögött tanyázott a második helyen, júliusban néhány - az ő szintjükön - gyengébb, 700 ezret nem sokkal meghaladó olvasószámot leszámítva stabilan hozták a legalább erős 800 ezres napokat, de többször átlépték a napi 900 ezres határt, és hat alkalommal egymilliónál is több olvasót érdekeltek 24 órán belül. Ehhez képest nem látszott különösebb változás a múlt pénteki események óta: aznap 902 ezer olvasónak örülhettek, szombaton 843 ezernek, vasárnap 822 ezren kattintottak oda, hétfőn 887 ezren, kedden pedig egymillióan. Úgy tűnik, pár nap alatt még nem győzték meg az index leadása után kedvenc híroldal nélkül maradt olvasókat, hogy megéri rájuk átszokni. Mára a nagy rivális kiesésével így is ők lettek a legolvasottabb hazai híroldal.

A hvg.hu gyengébb hókezdet után, amikor egy 380 ezres napi olvasószám is becsúszott, stabil javulásba kezdett, egy-két hasonló számot mutató napot leszámítva legalább 400-420 ezer embert mindig érdekeltek, de inkább többet. Kilencszer átlépték az 500 ezres határt, egyszer pedig a 600 ezrest is. A múlt péntek pedig, úgy tűnik, egyelőre 500 ezer fő fölött stabilizálta a napi olvasóik számát. Aznap 585 ezren voltak kíváncsiak rájuk, azóta 565 ezer, 502 ezer, 515 ezer, 564 ezer lett a napi szám, itt tehát nem kiugró, de érezhető, és egyelőre tartós olvasótábor-növekedés figyelhető meg.

A lapok tavaly júliusi napi átlagos látogatószámát nézve ugyanez látszik, az index.hu és a 24.hu tudott egymillió olvasó fölé kerülni 2019-ben, a hvg.hu akkor is 534 ezres napi átlagos látogatottságot tudott, míg a 444.hu 354 ezer látogatóval bírt.

Természetesen néhány nap adatai alapján nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, az olvasótáborok valódi átrendeződése majd hosszabb távon fog látszani. Nyáron egyébként is trendszerűen csökken az online hírportálok látogatottsága, de az elmúlt napok folyamatai mögött más - a cikkünkben tárgyalt - tényezők állnak. Egyelőre a hirtelen beszakadás az, ami igazán látványos.

Takarékon a jelen, kérdőjelek között a jövő

Az index.hu a szerkesztőség kollektív döntése ellenére továbbra is működik, csökkentett üzemmódban frissítik a felmondási idejüket töltő újságírók. Egyedi tartalomból már jóval kevesebb kerül ki rá, megnőtt az MTI-hírek száma. A búcsúzó dolgozók belekezdtek egy best of sorozatba is, minden nap előszedik, és újra közlik a legerősebbnek ítélt anyagaikat a lap elmúlt húsz évéből.

Az újságírók már a kilépésük bejelentése napján elindították a Távozó indexesek nevű Facebook-oldalt, hogy informálják a velük tartó olvasókat a következő lépéseikről, de ez a profil egyelőre elég csendes. Az index.hu pedig nem szűnik meg, a szerkesztőséget újraépítik - állítólag nem is kell keresni az újságírókat, mert Bodolai László, az Index.hu Zrt. igazgatóságának elnöke szerint folyamatosan érkeznek az asztalára az önéletrajzok.