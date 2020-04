Parragh László: Jóval egyszerűbb adminisztráció kell a bértámogatás igénylésénél

Egy sor új javaslatot tett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a gazdaságvédelmi akciótervhez – közölte lapunkkal Parragh László, a kamara elnöke, aki ebbéli szándékukat múlt héten jelezte az Mfor-nak.

Ezek része, hogy a bértámogatás igényléséhez jóval egyszerűbb adminisztrációt kell előírni, mint ami a kormányrendeletben szerepel. Az elnök szerint a NAV-nak rendszerszinten benyújtott bevallások szükséges adatokkal történő kiegészítésének elégnek kellene lennie, hogy a folyamat elinduljon.

Arra a kérdésre, hogy miért kellett ilyen gyorsan jogszabályba foglalni a bértámogatás feltételeit, ha utóbb számos módosító javaslatot fogalmaznak meg a piaci szereplők, azt mondta, hogy most a gyors döntések ideje jött el, és az előttünk álló időszakban ilyen jogalkotás várható, a rendelkezéseket folyamatosan kell az aktuális helyzethez igazítani.

Ez az álláspont fogalmazódik meg egyébként a kamara honlapján frissiben felkerült, a gazdasági akciótervhez készült dokumentumból is, melynek első pontja szerint „valamennyi intézkedés mihamarabbi bevezetése szükséges”, hozzátéve, hogy „gondoskodni kell a jogi szabályozás folyamatos, valós élethez történő igazításáról”.

Parragh László azt is mondta lapunknak, hogy tudomása szerint jövő héten újabb bejelentések várhatók ebben a témakörben.

A bértámogatás esetében az állam által átvállalt részre is van módosító jellegű javaslatuk, de mértékekről nem kívánt egyelőre beszélni. Az viszont már a kamarai honlapra feltöltött dokumentumból derül ki, hogy a támogatást a kormányrendeletben szereplőnél jóval szélesebb körben tennék hozzáférhetővé, azoknál a cégeknél is, amelyek teljes leállásra kényszerülnek.

Javasolják továbbá az adóbevallási, illetve befizetési határidők elcsúsztatását, rugalmas kezelését, ideértve a május végén esedékes társasági adóbefizetést is. Jelzése szerint erre a javaslatukra is van fogadókészség a kormány részéről (a vállalati szektorból érkezett lapunkhoz olyan panasz, hogy az eddig megjelent kormányrendeletekben az ígéretek ellenére nincs nyoma az adózási határidők halasztásának).

Amint ebben a cikkünkben jeleztük, érkezett javaslat arra is, hogy a katás vállalkozásokra kiterjesszék a bértámogatást, ezt most Parragh László megerősítette, hogy az önfoglalkoztatókat is be kellene vonni ebbe a körbe.

A 13. havi nyugdíj visszavezetését pedig már idén elkezdenék, és 2021-ig le is zárnák, mert az időseknek most van szükségük erre a támogatásra.

