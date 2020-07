Pénzmosás-megelőzési hiányosságok miatt bírságolta meg a jegybank a CIB és a Raiffeisen Bankot

Az MNB hiányosságokat tárt fel mindkét banknál a belső ellenőrző és információs rendszer működtetésével kapcsolatban a szűrési riasztások határidőben történő feldolgozása terén, a megerősített eljárás alá tartozó ügyfeleinek tízmillió forintot elérő vagy meghaladó ügyleteinek szűrését illetően, valamint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzési tárgyú belső képzések megtartása kapcsán. A CIB Bank több alkalommal nem jelentette be haladéktalanul (vagy ismételten) az erre kijelölt hatóságnak a pénzmosásra, terrorizmusfinanszírozásra vagy a dolog büntetendő cselekményből való származására utaló, tudomásukra jutott információkat. A Raiffeisen Bank vonatkozásában számos esetben a bejelentési kötelezettség teljes elmulasztása került megállapításra.

