Rogán Antal apósa beszállt a filmiparba

Rogán Antal apósának, Obrusánszki Zsoltnak régóta vannak üzleti érdekeltségei. Igaz, nem sok, de mind más-más területen tevékenykedik, így gyakorlatilag több lábon tud állni. A KMBB Épületfelújító Közkereseti Társaság építési terület előkészítésével foglalkozik főtevékenységként, a földvásárlási üggyel kapcsolatban a Ductus Szaktanácsadó Kft.-vel került be a hírek fősodrába, a tavasszal megszerzett cége pedig egy ezektől merőben eltérő profillal rendelkezik.

Április 26-án ugyanis többedmagával tulajdonrészt szerzett az eredetileg Cornelius Piper Productions Kft. néven bejegyzett cégben, melynek fő tevékenységi köre film, videó és televízióprogram terjesztése - vettük észre a cégkivonatban. Ugyanezzel a dátummal a társaságot átnevezték Közép Európai Filmiroda Kft.-re.

A cégnek Sipos Kornél producer volt a többségi (60 százalékban) tulajdonosa, Szabó Sándor pedig 40 százalékos részesedéssel bírt április végéig, amikor is utóbbi kiszállt a társaságból és eladta a tulajdonrészét. Ezzel egyidőben Sipos Kornél is értékesítette részesedésének a kétharmadát, ebből vett meg egyharmadot Obrusánszki, aki mellett még hárman szálltak be a cégbe:

Farkas Zsigmond,

Iski Csaba

és William George Chamberlain (ismertebb nevén Bill Chamberlain), brit filmproducer.

Más-más okból kifolyólag, de érdekes tulajdonosi kör állt össze a Közép Európai Filmiroda Kft.-nél.

Rogán Antal apósa új üzletbe vág. Fotó: MTI Rogán Antal apósa új üzletbe vág. Fotó: MTI

Farkas Zsigmond Obrusánszki üzlettársának is tekinthető, hiszen a korábban milliárdos uniós támogatást elnyerő Ductus Kft. tulajdonosa és ügyvezetője is. Tulajdonosa még ezen kívül a Merkano-Trade Kft.-ben, illetve a Mekas Kft.-ben. Farkasról és utóbb említett cégéről korábban a 444 írta meg, hogy kültagja volt egy bt.-nek, amely 2014-2015 során különös körülmények között százmilliósnál is több közbeszerzéses megbízást nyert el mindenféle képzésekre. Ezelőtt pedig 2012-ben egészségturisztikai élményközpontra kapott 48 millió forintot.

Nevén szerepel még a kényszertörölt Inke Projekt Kft. is, mely 2017-es alapítása óta egyetlen éves beszámolót sem adott le - ez elviekben lehetett a kényszertörlés oka is. Ezzel a társasággal egy több mint 8 milliárd forintos beruházást szerett volna megvalósítani az interneten fellelt üzleti terv szerint. A projekt része lett volna egy geotermikus kitermelő rendszer, egy áramtermelő rész, egy gyógyszálló és idősgondozó központ, valamint egy melegházi paradicsomtermesztő rendszer.

Talán nem tévedünk nagyot, ha azt írjuk, mindebből semmi nem lett, Farkas Zsigmondnak pedig "annyi maradt a cégből", hogy a kényszertörlés miatt jövő év áprilisáig cégvezetéstől eltiltás hatálya alatt áll.

Visszatérve a Közép Európai Filmiroda Kft. új tulajdonosaira: Iski Csaba szakmabeliként lett részes a cégben, ráadásul ismerik is egymást a kft. korábbi tulajdonosával, Sipos Kornéllal. Közösen dolgoznak ugyanis az 1242 - A Nyugat kapujában című filmen, mely egy magyar-mongol-angol koprodukcióban készülő történelmi kalandfilm lesz. A várhatóan 2023-ban bemutatandó mozifilm kapcsán a Filmszakmai Döntőbizottság idén április 12-én több mint 1,2 milliárd forintos támogatást ítélt meg a készítőknek (A Nyugat kapuja Kft.-nek).

Ugyanez a film a legaktuálisabb kapocs Bill Chamberlain, Sipos Kornél és Iski Csaba között. A brit szakember a történelmi mozifilm koproducere lesz, de korábban is együtt dolgozott már Sipossal, például a Kis Vuk animációs filmen.

Ezek után joggal merülhet fel a kérdés, vajon Obrusánszki Zsolt hogyan kerülhetett ebbe a filmes körbe, miközben eddigi tevékenysége alapján nem látszik semmilyen kötődése az ágazattal. Erre a Magyarságkutató Intézet honlapján 2022. május 16-án közzétett hír adhat választ, mely a már említett A Nyugat kapuja című filmről szól.

"A hiánypótló történelmi kalandfilm készítőivel beszélgetett Horváth-Lugossy Gábor Ulánbátorban, azon a fogadáson, amely az Obrusánszly Borbála nagykövet asszony által szervezett "Magyar Napok" kétnapos kulturális rendezvény hivatalos zárása volt" - olvasható a cikk legelején. A tudósítás szerint az eseményen jelen volt a nagykövet asszony mellett Iski Csaba, a film ügyvezető producere és Sipos Kornél a film producere is (szerk.: akik a közös munka révén ismerik Bill Chamberlaint is).

Obrusánszky Borbála nagykövet asszony pedig a jelek szerint nemcsak névrokona Rogán Antal feleségének és apósának. A Telex cikke szerint a nagykövet Rogán Antal feleségének az unokatestvére, történelem-mongol szakon végzett, majd a Mongol Nemzeti Egyetemen doktorált és történészként a hun-magyar rokonságot kutatta egészen 2020-ig. Ekkor ugyanis Szijjártó Péter nagykövetnek nevezte ki, pedig elődje még ki sem töltötte a hagyományosan négy évre szóló kinevezését (csak 2 éve volt ekkor pozícióban). A kinevezés egyébként már akkor történt meg, amikor Rogán Antal és későbbi felesége már kapcsolatban volt egymással.

Visszatérve a Közép Európai Filmiroda Kft.-re, a tulajdonosi kör átalakulása és a cégnév megváltoztatása mellett más változás is történt a cégnél. A cég székhelyét Budapestről Nagyvisnyóra helyezték át, ami az Obrusánszki-család lakhelyéül szolgáló Dédestapolcsány melletti falu. Bejegyeztek még két fióktelepet is: egyet Magyra, egyet pedig Budapestre, a Hűvösvölgyi útra. Érdekesség, hogy a magyi fióktelep címe megegyezik a Farkas Zsigmond tulajdonában lévő Mekas és Merkano-Trade Kft.-k székhelyével. Az ingatlan Farkas valamely rokonának tulajdonában van a cégbíróságra benyújtott papírok alapján.

A Közép Európai Filmipar Kft. egyébként a gazdálkodása alapján egy alvócégnek tűnik. Az elmúlt években sem bevétele, sem ráfordítása nem volt a társaságnak, a mérlegében is mindössze egy 3,1 millió forintos követelés szerepel, valamint 25 ezer forintnyi pénzeszköz.

Nem panaszkodhat Rogán apósa

Mint említettük, Obrusánszki Zsolt két cégben is tulajdonos az új szerzemény mellett. Az ismertebb, Ductus Szaktanácsadó Kft. tavaly egész mozgalmas évet zárhatott.

A 2020-ashoz képest brutális mértékben nőtt a cég bevétele, több mint 2100 (!) százalékkal, 7,8 millióról 170,4 millióra.

A növekedés forrására azonban nincs válasz, a cég ugyanis nem csatolta be a kiegészítő mellékletet (vagy legalábbis nem elérhető az Igazságügyi Minisztérium honlapján), mely részletekkel szolgálhatna. Igaz, ezzel párhuzamosan a kiadásai is jócskán megugrottak, főket a személyi jellegűek, 59 millióról, 139 millióra, ami a dolgozók bővítésével lehet összefüggésben. Az átlagos dolgozói létszám 9-ről 15 főre nőtt. Végeredményben azonban valamivel rosszabb évet zárt a cég, mint korábban, hiszen 1,8 millió forint nyereség maradt a 2,2 millió után.

A másik érdekeltsége, a KMBB Épületfelújító Közkereseti Társaság még nem adta le a tavalyi évre vonatkozó beszámolóját, de ha folytatódik az eddigi trend, akkor sok izgalmat nem fog tartalmazni. 2020-ban és 2019-ben sem volt semmilyen bevétele, sem kiadása - alvócégről van szó tehát.