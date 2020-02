RTL Klub kontra TV2: megint érdekes lett a vasárnap este

Korábban nem volt jellemző, hogy a két nagy kereskedelmi televízió nagyköltségvetésű produkciókat ereszt egymásnak, idén azonban erre is sor került. A második alkalommal is érdekesen alakult az Álarcos énekes és a Nicsak, ki vagyok? nézettsége.

Egy hete azt írtuk, hogy bár a műsorok csatáját az RTL Klub produkciója nyerte, az Álarcos énekes ugyanis elvitte a saját műsorsávját, a TV2 azonban nem bánkódhatott, hiszen a Nicsak, ki vagyok? hosszabb volt, és sokan kapcsoltak át az RTL Klubról erre a programra. A friss számok azt mutatják, hogy most vasárnap is hasonló forgatókönyv valósult meg.

Az Álarcos énekes 3. adása is megnyerte az idősávját (21,8 SHR% vs. 16,3 SHR%) a kereskedelmi célcsoportban, ezzel a 8. hét legnézettebb tartalma lett. A zenés showműsor volt mind a 18-49 évesek körében, mind a teljes lakosságot tekintve a legnézettebb adás. Utóbbi célcsoportban ismét átlépte a nézettség az 1 milliós szintet. Ettől elmaradt a TV2 szuperprodukciója, köszönhetően annak, hogy a közös műsorsávban gyengébben teljesített. Utána viszont remekelt a Nicsak, ki vagyok? pedig a Vasember című film ellen kellett a műsor második felének jó számokat hozni. A TV2 közleménye azt emelte ki, hogy a Nicsak, ki vagyok? mindhárom fő célcsoportban (A18-59, A18-49, A4+) túlszárnyalta a múlt heti közönségarány eredményeit, miközben az RTL Klub Álarcos énekes című műsorának közönségaránya csökkenő tendenciát mutat. Érdekesség, hogy a kereskedelmi célcsoportban ennek ellenére az RTL Klub nyerte a vasárnap estét.

Az unikornis esett ki most vasárnap (Fotó: RTL Klub) Az unikornis esett ki most vasárnap (Fotó: RTL Klub)

Az RTL Klub egyébként újított a most vasárnapi műsorban, az első két adásban ugyanis hat álarcos szereplő csapott össze, míg ezúttal csak öten szerepeltek. A csatorna ugyan csak a szabályváltozásról számolt be, annak okairól nem, ám nem nehéz azt feltételezni, hogy azért tettek tartalékba szereplőt, hogy az eredetivel ellentétben további részt készítsenek majd. Így arra tippelnénk, hogy legalább egy további epizódot fog majd készíteni az RTL Klub. Kérdés, hogy a TV2 mit fog erre válaszolni, nem lenne meglepő, ha végül ők is újabb részt vagy részeket forgatnának.

Ha pár mondat erejéig leragadunk a hétvégénél, akkor érdemes kiemelni, hogy A Dal című műsor első elődöntője sem tudott emlékezetes számokat hozni. Idén a vetélkedő győztese nem indulhat az Euróvíziós dalversenyen, mivel Magyarország idén nem nevezett. Vélhetőleg ez is közrejátszik abban, hogy a műsor gyengécske közönségaránnyal fut. A Dal ráadásul nem csak a kereskedelmi célcsoportban, de az idősebbek körében sem talált kedvező fogadtatásra, hiszen mindkét esetben 2,4 százalékos közönségarányt ért el.

A meglepetésfaktor a TV2 mellett szól (Forrás: TV2) A meglepetésfaktor a TV2 mellett szól (Forrás: TV2)

A vasárnap mellett a hétköznapok továbbra is szoros küzdelmet hoztak, az RTL Klub esetében a Híradó, Fókusz, Drága örökösök hármas erős közönségaránnyal futott, a Bátrak földje viszont már sokkal gyengébb számokat hozott. A kosztümös sorozat közönségaránya ugyanis 10 százalék körül alakult, ami jócskán elmarad a csatorna esti átlagaitól. A késő esti műsorsávban a Barátok közt kifejezetten gyengén teljesít, rendre lefele húzza a csatorna átlagát.

Ezzel szemben, a TV2-n a Mintaapák 13-14 százalék között alakuló közönségaránya erősebb. Majd az Exatlon Hungary is folyamatosan jól teljesít, a Drága örökösök után sokan kapcsolnak át a sportrealityre. Összességében így a 18-49-es korcsoportban a TV2 nyerte a több főműsoridős időszakot, hiszen ők 4 estét is megnyertek, míg az RTL Klubnak csak egy este jutott.

A 8. héten a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) ezúttal nem sikerült a TV2 számára a bravúr, most a heti átlagokat összevetve az RTL Klub minimálisan megnyerte a hetet. Ahogy fent említettü, mindez annak ellenére történt, hogy a TV2 négy estét is megnyert, míg az RTL Klub csak hármat. Közönségarányokat tekintve viszont az RTL Klub 14,6 százalékot ért el, míg a TV2 átlagos közönségaránya 14,1 százalékos lett.

A középmezőnyben a Film+ kis mértékben visszacsúszott (4,1% SHR), míg a Cool (2,8% SHR) az utóbbi hónapokban megszokott szintet hozta. A Viasat3 (1,8% SHR) is visszaesett, míg a Duna TV (1,3% SHR) továbbra is sereghajtó.