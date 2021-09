Saját alapítványa lett Várkonyi Andreának

Új szervezet költözött szeptember 9-én a Mészáros Lőrinc és Vida Józsefhez kötődő Andrássy úti villaépületbe - vettük észre a cégpapírok között. Az Andrássy út 105. szám alatt található ingatlan új "lakója" egy nyáron létrehozott civil szervezet, az Alapítvány az innovatív oktatásért.

Az már a civil szervezetek jegyzékéből derült ki, hogy az alapítványt június 18-án alapították, július 31-én pedig a Fővárosi Törvényszék elrendelte a szervezet nyilvántartásba vételét. Az alapítvány kuratóriumának elnöke pedig nem más, mint az Andrássy úti villaépület egyik tulajdonosának leendő felesége, Várkonyi Andrea.

Mint az a szervezet nevéből is sejthető, az oktatás területén terveznek tevékenykedni. A szervezet célja,

köznevelési vagy szakképzési intézmény oktatástechnológiai, infrastrukturális fejlesztése, dolgozó pedagógusainak szakmai fejlődésének támogatása, a tanulók tehetséggondozása vagy felzárkóztató esélyteremtése, továbbá hazai és határon túli tudásmegosztásának támogatása.

A szervezetnek még két bejegyzett képviselője van. A kuratórium tagja Horváth Ádám, illetve Szentes Richárd, műsorvezető, kreatív producer, szerkesztő-rendező, dolgozott az ECHO Tv-nél (később HírTV), 2019-től pedig az Ozone TV-nél.

Nem ismeretlen terep ez Várkonyi Andreának

Feltűnő párhuzamot lehet felfedezni az új alapítvány, valamint Várkonyi tavaly létrehozott cége, a Whitedog Media tevékenysége között. Utóbbi feladata volt menedzselni a Mészáros-csoport jótékonysági programját. A High-Tech Suli nevet viselő program keretében öt általános iskolában szereltek fel egy-egy digitális tantermet. A hvg információi szerint a program lényege, hogy az iskolákba elviszik a CraftBot nevű 3D-s nyomtatót. Ennek gyártójába, a Craftunique-ba szállt be tavaly 781 millió forinttal a Mészáros több mint 62 százalékos tulajdonában lévő MKB Bank, amely hitelintézet így a cég ötödét birtokolja.

A most létrehozott alapítvány a megfogalmazott célok szerint részben hasonló módon is folytathat jótékony tevékenységet, hiszen a zászlajára tűzte a technológiai, infrastrukturális fejlesztést is.

Néhány nappal korábban egy újabb "lakója" lett a villának

Augusztus 24-én hosszabb idő után először új cég költözött az Andrássy út 105-be. Az Oktatech Nonprofit Kft. választotta székhelyéül az ingatlant. A döntés nem lehetett véletlen, hiszen a frissen (2021.08.24-én) alapított társaság egyedüli tulajdonosa Mészáros Lőrinc - aki közvetetten a villaépületet is birtokolja. A céget a minimálisan kötelező, 3 millió forintos jegyzett tőkével alapította, főtevékenysége pedig üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás. Emellé számos más tevékenységi kört is felvett, a teljesség igénye nélkül például: könyv-kiskereskedelem,

közúti áruszállítás

számítógép-üzemeltetés,

piac-, közvélemény-kutatás,

telefoninformáció.

Látványosan terjeszkedik Várkonyi Andrea

Talán leendő férje példáját szeretné követni, vagy egyszerűen csak több lábon szeretne állni, de mióta új párjával együtt van a tévés, azóta sorra újabb érdekeltségekkel gyarapodik. A legelső cégében 2017 óta résztulajdonos, ez a Medigast Diagnosztikus, Megelőző, Terápiás, Egészségügyi Kft.

Egy évvel ezelőtt, 2020 szeptemberében aztán megalapította a Whitedog Media Kft.-t, melynek székhelye az Andrássy úti épület. A cég működése első négy hónapja alatt 127 milliós árbevételre tett szert és 52,8 milliós nyereségre, amiből 35,35 millió forint osztalékot vett ki Várkonyi Andrea.

Majd - ahogy lapunk elsőként beszámolt - augusztus 31-től Mészáros Lőrinccel közösen lettek a tulajdonosai a néhány héttel korábban létrehozott Ekho Belvedere Kft.-nek. És a jelek szerint ezelőtt beült a friss alapítású Alapítvány az innovatív oktatásért alapítvány kuratóriumelnöki székébe is.