Sarka Katát a cégeiben már a válóperes ügyvédje képviseli

Miután Luxemburgba költözött, itthoni vállalkozásaiban egy ügyvédi iroda kezdte képviselni a kiterjedt NER-es kapcsolati hálóval rendelkező Sarka Kata influenszert. Legutóbb Rogán-Gaál Cecíliával közös cégében, a Nakama & Partners Kft.-ben bukkant fel az Imre Ügyvédi Iroda, mint Sarka Kata kézbesítési megbízottja.

A reklám- és médiaügynökségi munkákra specializálódott Nakamában egészen tavaly őszig önálló képviseleti joggal rendelkezett Sarka Kata, október végétől viszont már az Imre Ügyvédi Iroda lett a kézbesítési megbízottja. Egyben a lakcímére vonatkozó bejegyzés is megváltozott, a luxemburgi címre.

Más céges érdekeltsége esetében erre már hamarabb sor került: a Top News Hungary Kft.-ben már a 2018 végi alapításkor a luxemburgi cím került be a tulajdonosi adatok közé. Az online hírvilág bulvár szegletében ténykedő cégben egyébként szintén Rogán-Gaál Cecília a tulajdonostársa.

De más is összeköti a két üzletasszonyt, mivel mindkettőjük házassága felbomlott. Rogán-Gaál Cecília és férje, Rogán Antal miniszter válásáról tavaly ősszel számolt be a kormány hivatalos oldala. Sarka Kata házassága évekkel korábban tönkrement, a válásra végül 2018-ban került sor. Ez esetünkben annyiban érdekes, hogy a válóperben Sarka Katát az Imre Ügyvédi Iroda vezetője, Imre András képviselte. A jelek szerint az együttműködésük nem korlátozódott csak a válásra, hanem az influenszer üzleti ügyeiben is támaszkodik az ügyvéd segítségére.