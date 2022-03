Se whisky, se ruha, se ékszer - mutatjuk, mi tűnik el az orosz boltokból

Már ezen a héten lesöpört polcok várnak sok orosz vásárlót. Kifutnak a készletek, új szállítmány nem érkezik rengeteg ismert márkából. A Ria Novosztyi hírügynökség és az Izvesztyija című lap is kénytelen volt megállapítani, hogy az orosz lakosság szegényebb lett több ezer áruféleséggel. Érdekes, hogy azonnal megszólaltattak egy "szakértőt", aki szerint az, hogy egy szupermarketben üres polcokat lát valaki csak nagyon rövid ideig élő, átmeneti jelenség, hiszen "a termékek már úton vannak". Az egyik legnagyobb és több üzletláncot üzemeltető X5 Group szerint nincsenek ellátási gondok, egyelőre bírják a tempót, de elismerte: bizonyos termékekből a szokásos mennyiségnél jóval többet vesznek az emberek, s ezeket most nehezebb pótolni.

A moszkvai GUM-ban is egymás után bezártak a luxus ruházati üzletek. Fotó: pixabay.com A moszkvai GUM-ban is egymás után bezártak a luxus ruházati üzletek. Fotó: pixabay.com

A hiányzó világmárkák sora napról-napra bővül, és nem csupán az alapvető élelmiszerekről van szó, hanem tartós fogyasztási cikkekről, ékszerekről, bútorokról, nagy értékű elektronikai termékekről és autókról is. Nézzük, mik tűntek vagy tűnnek el napokon belül sok orosz nagyváros üzleteiből!

A PepsiCo összes terméke ezek között van, bár a világcég gyermektápszert és pár tejterméket még mindig árusít. Nagy alkoholmárkák is eltűnnek, például a Heineken, a Carlsberg, a cseh sörök, de sok whisky is csak külföldön vehető majd meg. Nem kapható hamarosan az édességek közül a Milky Way, a Twix, Snickers és a Mars és el kell felejtkezni arról, hogy felkeresik a McDonald’s, a KFC, a Pizza Hut éttermeket vagy a Starbucks kávézókat. Az orosz mezőgazdasági minisztérium viszont igyekezett megnyugtatni a vásárlókat és azt mondta még kedden, hogy nem lesz áruhiány. Elismerte ugyanakkor, hogy a túlterhelt orosz édességgyárakat sújtja a harmatgyenge rubel, és sokkal drágább lett nekik a csomagolóanyag, a fuvarozás, az energiaköltség és egyes alapanyagok is.

A háztartásvegyipari termékek köre is erősen szűkül, nem lesznek a polcokon CIF és Domestos márkájú termékek és nagyon sok mosópor is a múltba vész el. De például kivétel a Procter&Gamble által gyártott és forgalmazott sok termék, az óriáscég nem vonul ki Oroszországból, viszont március 15-től 40 százalékkal megemelte kiskereskedelmi árait. Egyelőre nem drágított az élelmiszeriparban már sokat befektető Coca-Cola, vagy a francia Danone és az Auchan áruházlánc sem, de ami késik nem múlik, ők is csak a piacról élnek.

Lehúzták a rolót az ékszerben utazó világcégek is. Fotó: pixabay.com Lehúzták a rolót az ékszerben utazó világcégek is. Fotó: pixabay.com

Lakat került a gyermekruházatot árusító brit Mothercare áruházaira, akárcsak a spanyol Inditex csoport összes márkaáruházára, de bezárnak az Adidas, a Puma és a Nike üzletei is. A luxus öltönyökhöz és női ruhákhoz szokott oroszok ezentúl szűkölködni fognak, mert lehúzta a redőnyt a Karl Lagerfeld, a Tommy Hilfiger, az Yves Saint Laurent, a Gucci, a Hugo Boss, a Massimo Dutti, a Chanel, a Hermes, a Zara és a Louis Vuitton is. Cartier és Swarowski ékszereket sem vehetnek és el kell köszönniük a világ legnagyobb kozmetikai szereitől, egyebek mellett a következő márkáktól: Givenchy, L’Oreal, Estée Lauder, Rexona, Sephora, Kenzo. Dior, Shiseido.

Roham a gyógyszerekért Valóságos roham van több orosz nagyvárosban a gyógyszerekért – jelentette az Intefax. Nyikolaj Beszpalov, az RNC Pharma gyógyszerkereskedő nagyvállalat üzletfejlesztési igazgatója szerint ez azért is súlyos gond, mert így az igazán rászorulók közül sokan nem jutnak majd időben gyógyszerhez, illetve aki most a kelleténél jóval többet vesz valamiből később majd kidobja. Szentpétervár önkormányzata egyébként már saját kezébe vette az ellátást és szigorúan szabályozza a gyógyszertárak utánpótlását. A vezető tudomása szerint a külföldi gyógyszerek oroszokkal való helyettesítése megoldható.

Az okostelefonok az orosz raktárakban maradnak. Nem jelennek meg a nagy világmárkák: az Apple, a Samsung, az LG, de az Asus és a Microsoft laptopjai és szoftverei sem. Hiába keresik majd az orosz vásárlók a Dell, a Sony, a Nintendo, az Adobe, a Cisco vagy a Panasonic termékeit, a vállalati ügyfelek pedig az Oracle, az Ubisoft, az IBM vagy a Norton szoftvereit.

A megszólaltatott orosz gazdasági szakértő ugyanakkor azt mondta, hogy például az autó utánpótlás megoldható, állítólag megnövekedett a kínai járművek kereslete. Ezt egyelőre semmilyen hivatalos, még kevésbé független forrás nem támasztja alá, viszont tudható, hogy az orosz vevők előszeretettel furikáznak nagy és drága nyugati márkákkal. Ám azok egymás után mondták fel a szállításokat és az árusítást is. Itt egy nem teljes lista, amit az Interfax hírügynökség állított össze erről:

német márkák: Audi, Volkswagen (Škoda is), Opel, BMW, Porsche, Mercedes

francia márkák: Renault, Peugeot, Citroën

amerikai márkák: Ford, General Motors

brit márkák: Land Rover, Jaguar, Benthley

japán márkák: Toyota, Lexus, Mazda, Honda, Suzuki

A barkácsmunkákat tervező oroszok ezentúl nélkülözni kényszerülnek az OBI összes termékét, viszont aki késztermékre vágyik az IKEA-ból vagy a dán Jyskből annak is külföldre kell mennie.

Apropó külföldre utazás: egyszerre több nagy utazási iroda is beszüntette a szervezett külföldi utak értékesítését. Március 28-ig csakis a már kinn lévő nyaralók hazaszállítását vállalják. Aki mostanában tervezett utazást és már be is fizette a pénzt, az nem kapja vissza, egyelőre biztos nem. Azt javasolják a jelentkezőknek, hogy próbálják meg későbbi turnusokra áttolni az utazást, de az máris fix, hogy sokkal drágább lesz a kiruccanás, mert a rubel jóval erősebb volt akkor, amikor befizették az utat, s ki tudja, milyen mélységbe kerül majd a következő hetekben.

A charter járatokra szóló repülőjegy eleve olcsóbb volt, mint a menetrend szerintiekre, márpedig ezentúl csak az utóbbiakat lehet igénybe venni, hiszen a világon egyre több országból tiltották ki az oroszt gépeket és a nagy külföldi légitársaságok mind leállították az oroszországi járataikat. A charter gépeket sok helyütt lefoglalhatják, ezért sem mernek ezekre foglalni az utazásszervező cégek. Egyelőre úgy néz ki, hogy egyes távol-keleti célpontokra, valamint Egyiptomba, Marokkóba, Törökországba, Szerbiába, Sri-Lankára, a Maldív-szigetekre, Seychelles-szigetekre és az arab öböl országaiba még el tudnak utazni.