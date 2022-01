Sehogy sem áll Paks 2 építése - lesz miről beszélni az Orbán-Putyin-találkozón

Közel fél évvel még tovább tolódik a nukleáris beruházás „második”, avagy „létesítési” szakaszának indítása – írja a Népszava a keddi Orbán-Putyin-találkozót megelőző magyarországi nyilatkozatok alapján. Míg a beruházásért felelős tárca nélküli miniszter, Süli János tavaly év végén a parlamentben még az idén év elejére tette a még szükséges engedélyek beérkeztét, addig mostani állás szerint még ezek kérelmeinek beadását is csak március végéig tervezik. A Süli János által a Parlamentben említett kilenc kérelemből eddig csak kettőt adtak be.

A lap azt írja: Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin keddi találkozóján, amelynek fő témája a magyar kormányfő előzetes bejelentése szerint Paks 2, akár érdemi döntések is születhetnek a beruházásról. Megfigyelők szerint, bár a több ezermilliárdos atomerőmű-bővítésre 2014-ben aláírt kormányközi szerződéshez képest immár több mint hat éves csúszás cáfolhatatlan tény, kérdés, hogy inkább az oroszok vagy a magyarok a fő kerékkötők.

Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt. Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt.

Csak nem drágább lesz?

Az összeállítás szerint részben legalábbis Moszkva is ludas, hisz az iparág a kivitelezési képességek hiányából eredő, alacsony minőségű orosz beadványokról pletykál. Ráadásul legutóbb már az is felmerült, hogy az oroszok a - kétségkívül - emelkedő építőanyagköltségekre hivatkozva módosítanának az eredendően "betonba öntött", 12,5 milliárd eurós vételáron is. Ha Orbán sem ebből, sem a 2029-30-as határidőből nem enged, a kivitelezés kapkodóbb és silányabb lehet, ami veszélyezteti az amúgy "legfontosabb szempontként" emlegetett nukleáris biztonságot - írja a Népszava.