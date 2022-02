Simán megkereshet 5-600 ezret egy festő vagy egy burkoló

Építőipari vállalkozók szerint akár 500-600 ezer forintot is megkereshet ma Magyarországon egy jó burkoló vagy szobafestő szakmunkás a Világgazdaság szerdai cikke szerint. A fizetések közti különbség elhalványult Budapest és a vidék közt, ami elsősorban a szakemberhiánynak köszönhető. Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének (IPOSZ) elnöke szerint viszont vidéken még mindig alacsonyabbak a keresetek, szerinte másfél-kétszeres különbségek is vannak, de mint mondta, a Balatonnál is ennyivel nagyobb bérekkel találkozni.

A gyorsan emelkedő bérszínvonal és a szakemberhiány az oka annak is, hogy rengeteg a megbízhatatlan szakember az ágazatban, emiatt egyre gyakoribb, hogy a rátermettebbek maguk végzik el szinte a teljes felújítást.

Illusztráció: Depositphotos Illusztráció: Depositphotos

A feketefoglalkoztatás még mindig jelen van az ágazatban a lapnak nyilatkozó vállalkozó szerint, azt ugyanis nem szívesen vállalják be, hogy 1,2 millió forintba kerüljön egy burkoló bére, amiből aztán 6-700 ezer forintot kap meg a végén. Más szempontból viszont a különböző támogatások, mint a CSOK vagy az otthonfelújítási támogatás miatt egyre kevésbé gyakori a feketefoglalkoztatás, az elvégzett munkákról ugyanis számlát kell adni. A katások esetében pedig egyáltalán nem éri meg kockázatni a feketézést.