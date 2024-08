Százmilliós osztalékot hozott az augusztus 20-i tűzijátékot kivitelező cég

Kormánykörökben évről évre elbüszkélkednek azzal, hogy Európa legnagyobb tűzijátékát rendezik augusztus 20. alkalmából, ahogy pedig arról korábbi cikkünkben is részletesen írtunk, szállodák és vendéglátóegységek is bőszen készülnek az ünnepnapra, sokszor méregdrága menükkel. Összességében azonban a magyar társadalom jelentős részében sincs egyetértés arról, hogy szükség van-e többnapos fesztivál és népünnepély rendezésére augusztus 20. kapcsán, viszont a tűzijáték a közvélekedés szerint még így is a Szent István nap velejárója, természetes része. Lapcsoportunk a budapesti utcákon járva kérdezte a járókelőket a témában:

A tűzijáték kivitelezéséért ezúttal is az egyébként komoly nemzetközi eredményekkel rendelkező magyar pirotechnikai cég, a Nuvu Kft. a felelős, amely honlapján így mutatkozik be:

a Nuvu Kft. meghatározó szereplője a magyar pirotechnikai piacnak a szolgáltatás és a kereskedelem területén. Nevét fémjelzi a budapesti augusztus 20-i tűzijátékok kivitelezése, és számos neves előadó koncertjének pirotechnikai támogatása.

Az augusztus 20-i tűzijáték pirotechnikai eszközeit telepítik a Nuvu Kft. szakemberei az Erzsébet hídon 2024. augusztus 18-án

Azt, hogy pontosan mennyit kapott a vállalkozás a tűzijáték lebonyolításáért, beszámolójukban nem árulták el, ha azonban az arról szóló becslésekre gondolunk, hogy a teljes Szent István nap körüli ünnepségsorozat árát 15 milliárd forintra becsülik, biztonsággal kijelenthető, hogy nem elhanyagolható összegről van szó.

Jól megy az üzlet

A tavalyi év után ismételten megnéztük a Nuvu Kft. cégbeszámolóját augusztus 20. alkalmából, és az rögtön látszik, hogy a 2023-as évben egyáltalán nem lehetett oka panaszra a vállalkozásnak, hiszen 1,15 milliárd forintos értékesítésből származó árbevétel mellett 273,5 millió forintos adózott eredményt könyvelhetett el a cég. Ez valamivel alacsonyabb, mint a 2022-es eredmény, hiszen ekkor a bevétel szintén 1,15 milliárd forint volt, viszont a profit 364,8 millió forintra rúgott.

A tulajdonosok összességében mindenképpen sikeresnek könyvelhették el az évet, hiszen 100 millió forintos osztalékfizetésről döntöttek, ezt előlegként pedig már 2023-ban kifizették, így nem várták meg az üzleti évfordulót.

Így gazdálkodtak

A Nuvu Kft. gazdálkodásában 2023-ban nem igazán tűntek fel szokatlan tételek: a társaság a tárgyévben 252,2 millió forintnyi kötelezettséget tüntetett fel. Ennek jelentősebb hányada egy 110 millió forintos, hosszú lejáratú hitel, míg a rövid lejáratú kötelezettségek sorában az adóhatóság felé 49,8 millió forintos tartozás, és a beszállítóknak fizetendő 40 millió forint volt említésre méltó.

A tulajdonosoknak ezzel együtt sem kell a cég stabilitása miatt aggódniuk, hiszen a 960 millió forintos saját tőke többszörösen elég lenne bármilyen tartozás kiegyenlítésére, bankszámláján az év lezárásakor pedig több mint 480 millió forint pihent.

Hogy keresnek a dolgozók?

2023-ban a bérköltség 168,8 millió forint volt, és bár a kiegészítő mellékletben nem szerepel a foglalkoztatottak pontos száma, az Opten adatai szerint 18 főt foglalkoztatott a cég, így kiszámolható, hogyan alakult az ő fizetésük. Az átlagos havi bér bruttó 781 ezer forint felett alakult.