Szép csendben belépett Magyarországra az Alibaba logisztikai cége

A Budapest Airport, a kínai Henan Airport Group (a Csengcsou Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője) és a CECZ / Utlink kínai-magyar üzleti és logisztikai fejlesztő vállalat együttműködési megállapodást írt alá, melynek célja a Magyarország és Kína közötti légi Selyemút létrehozása, illetve a két repülőtéren dedikált logisztikai központok létesítése az áruforgalom kiszolgálására.

A projekt lehetővé teszi, hogy a két repülőtér a kínai és a teljes kelet-közép-európai térség kiemelkedő légi cargo kapujává lépjen elő. Ezzel több piaci szereplő, köztük az Alibaba csoport is élni fog, sőt részben már él is. Az Alibaba logisztikai cége a Kelet-Közép-Európa légiáru elosztóközpontjaként jelölte meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret. Áprilisban meg is indultak az első szállítások. A sikeres lebonyolítás eredményeként kezdetben napi több tíz tonna áru (több tízezer küldemény) kezelése jelent meg a budapesti repülőtéren, a jövőben pedig ennél is nagyobb volumenek várhatóak, elsősorban a projekt regionális szintű gyűjtő-elosztó szerepének köszönhetően - olvastuk a Budapest Airport közleményében.

Sok targonca kell majd az új kínai központba (fotó: Prologis) Sok targonca kell majd az új kínai központba (fotó: Prologis)

A most aláírt megállapodás értelmében a partnerek – a BUD, a CGO és a CECZ / Utlink Central European Trading and Logistic Cooperation Zone logisztikai fejlesztő vállalat - szervezésében létrejön a két ország közötti légi Selyemút. A projekt megvalósításához magyar oldalról fontos támogatást nyújtott a Külgazdasági és Külügyminisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal központi és Repülőtéri Igazgatósága, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és a Magyar Posta Zrt. és a Ghibli Kft. is.

Az együttműködés részekén a CECZ/Utlink csoport szervezésében tavaly októberben közvetlen CGO-BUD-CGO légiáruszállító járat indult, amely heti három alkalommal, a Hainan Airlines üzemeltetésével közlekedett. A légiösszeköttetés 2021 március végén további heti két, Boeing 747 típusú géppel teljesített járattal bővült – ez az összeköttetés most, a 100. üzemeltetett járattal új mérföldkőhöz érkezett.

A budapesti és csengcsoui repülőtereken már most dedikált árukezelő szállítmányozó raktárak létesültek a forgalom kezelésére: a henani repülőtéren 2021 februárjában adták át a Budapest Exkluzív Tengerentúli Terminált, Budapesten pedig a Cargo Cityben a mai napon adták át a Zhengzhou Exkluzív Tengertúli Terminál névre keresztelt, dedikált raktárcsarnokot.

A felek jelenleg is tárgyalásokat folytatnak egy, a budapesti repülőtéren épülő, több tízezer négyzetméteres kínai logisztikai gyűjtő-elosztó központ kialakításáról, amely évente több százezer tonna árukezelési kapacitást tenne lehetővé.