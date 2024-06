Több ezren próbáltak szerencsét eddig a Tippelj rosszul! játékon - de tényleg könnyebb rosszul tippelni, mint jól?

Külföldön hatalmas népszerűségnek örvend ez a fajta fogadási játék, amelynek lényege, hogy a közelgő foci-Eb mérkőzéseinek végeredményére kell tippeket leadni, de a cél ezúttal a hibázás, tehát hogy ne a valóságban bekövetkező eredményt találja el a fogadó.

A győzelmet érő, elhibázott tippeket az foci-Eb kezdetéig, azaz június 14-ig kell megtenni. A feladat pedig az, hogy a csoportkörben zajló 36 mérkőzés eredményét kell ROSSZUL megtippelni, majd 4, szintén az Európa-bajnoksághoz kapcsolódó kérdésre kell ROSSZUL válaszolni.

„Az ehhez hasonló játékok kapcsán mindig felmerül a kérdés, hogy vajon könnyebb-e rosszul tippelni, mint jól, a válasz pedig nyilván az, hogy ugyanannyi az esélyünk, azonban ebben az esetben mégsem. Hiszen a Tippelj rosszul! játékban három lehetséges kimenetelűek a mérkőzések (1, 2 vagy x), amelyekből értelemszerűen kettő is rossz tippnek minősül, így némileg könnyebb a fogadó dolga.

Tehát ez egy valódi örömjáték, amely teljesen ingyenes, és sok vicces pillanatot hozhat mind az egyéni játékosoknak, mind a baráti társaságoknak. Ennek megfelelően a fogadtatása is nagyon pozitív, hiszen már most több ezren regisztráltak, és még számítunk egy rohamra az utolsó napokban is, ahogy közeledik a foci-Eb kezdete. Az érdeklődést nyilván növeli a játék fődíja is, amely viszont nagyon is komoly, hiszen kereken 100 millió forint” – mondta Tulik Ágnes, a Vegas.hu-t üzemeltető LVC Diamond Kft. marketingigazgatója.

A részsikereket is díjazzuk! A 100 millió forint összegű fődíj mellett további sportfogadási bónuszösszegeket is nyerhetnek a Vegas.hu-n azok a játékosok, akik az egyes fordulók kimenetelét rosszul tippelik meg.

A vegas.hu oldalon létrehozott ingyenes játékosfiókkal lehet regisztrálni a tippelésben való részvételhez, és már kezdődhet is az izgalmas játék a mesés nyereményért.

