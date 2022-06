Több mint 300 milliós osztalék jutott Matolcsy Ádámnak

Matolcsy Ádám 2011-es alapítású, főtevékenységét tekintve „saját tulajdonú ingatlan adásvételével” foglalkozó cége, amelynek továbbra is egyedüli tulajdonosa és egyben ügyvezetője, 289,08 millió forintos értékesítésből származó nettó árbevétellel zárta a tárgyévet – ez jelentős emelkedés a 2020-as 103,4 millió forinthoz képest. Ez az adózott eredményben is visszaköszönt, hiszen 2021-ben a Magyar Stratégiai Zrt. igencsak nyereséges lett: Matolcsy Ádám 198,6 millió forintos nyereségnek örülhetett az év végén, szemben az egy évvel korábbi 58,7 millióval. A cég egyébként évek óta hasonlóan teljesít, ahogy ez az általunk készített grafikonon is látszik:

Volt mit kivenni a cégből

Ha méretes nyereség, akkor osztalék: a beszámolóhoz csatolt taggyűlési jegyzőkönyvből pedig ennek pontos összege is kiderült – Matolcsy Ádám egyrészt a teljes 2021-es nyereség osztalékként kiutalásáról döntött, valamint az előző évek eredménytartalékának terhére is 104,03 millió forint osztalék került jóváírásra. Ez a 104,03 millió forintos összeg egyébként a teljes eredménytartalék, azaz ezzel Matolcsy Ádám lényegében kiürítette a céget.

A cégvezető által felvett osztalék értéke így összesen 302,73 millió forint.

Követelések, kötelezettségek

2021-ben a mind a cég követelései, mind kötelezettségei milliárdos tételt jelentettek a beszámoló szerint. Elsőként a kötelezettségeket megnézve az látszik, hogy a Magyar Stratégiai Zrt. valamivel több mint 3,3 milliárd forinttal adós összesen – az összeg nagyobb része, 1,83 milliárd forint rövid lejáratú kötelezettség. A kiegészítő mellékletből megtudtuk, hogy ennek döntő többsége, mintegy 1,67 milliárd forint rövid lejáratú kölcsön. A hosszú lejáratú kötelezettségek sorában egy kapcsolt vállalkozással szemben fennálló tartós kötelezettség szerepel mintegy 1,15 milliárd forint értékben, valamint a cég 185 millió forintnyi beruházási és fejlesztési hitelt is fizet vissza.

A cég követeléseinek értéke 2021-ben 1,14 milliárd forint volt, ebből 723 millió forintot az egyéb követelések jelentettek – a kiegészítő melléklet szerint ide a cég az általa adott kölcsönöket, valamint a NAV-val szembeni társasági és iparűzési adó túlfizetéseket sorolta. A kintlévőségek jelentős tételét jelentették még emellett a kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követelések 412,8 millió forint értékben.

Hogy kerestek a cég dolgozói?

A cég személyi jellegű ráfordítása 2021-ben 24,52 millió forint volt, a beszámolóhoz kapcsolt kiegészítő mellékletből pedig a dolgozók bérezésének adatai is kiderültek – az átlagosan öt főt foglalkoztató cég bérköltsége az évben 19,17 millió forint volt, azaz egy főre havonta 319,5 ezer forintot költött a cég. A bérjárulékok emellett további 3,05 millió forintba kerültek Matolcsy Ádám cégének.

A járvány hatása

A kiegészítő mellékletből végül az is kiderült, hogy hogyan érintette a világjárvány a céget. Mint írták,