Tömeges leépítés a hatvani Bosch-nál, több mint 800 embert küldenek el

A hatvani Bosch azt írta, hogy a normál üzletmenethez való visszatérés 2020-ban nem várható. A leépítés úgy fog kinézni, hogy még április végéig elküldenek 700 kölcsönzött munkavállalót. És ezzel párhuzamosan év végéig az „indirekt területen" dolgozó munkavállalók létszámát is csökkentik 130 fővel.

