Pengeélen táncolnak a legnagyobb futballklubok is, de változás nem valószínű

A koronavírus-járvány komoly problémákat okoz a futballban is, leginkább az alacsonyabb osztályú klubok fenntartása vált nehézzé, de a legmagasabb szinten is fennakadásokat okoz a COVID-19 és az általa okozott válság. A Timo Werner átigazolása körüli meglepő fordulat pedig alkalmat ad a futball eddig kevésbé ismert üzleti sajátosságának bemutatására is.

A Bundesliga és a La Liga újrakezdése után a futball szerdán visszatér az angol bajnokságba is, és ahogy közelednek a meccsek, úgy szaporodtak meg a hírek a játékosok és a klubok tevékenységéről. A három hónapos szünet alkalmat adott arra is, hogy a focivilág kicsit saját magáról is elmélkedjen, például, hogy milyen üzleti modell szerint működhet tovább a futballbiznisz. A minap Arsene Wenger, az Arsenal edzőlegendája fejtette ki, hogy a nagyobb verseny érdekében és a kiszámíthatóság ellen a kluboknál be kellene vezetni egy költési limitet. Mindeközben befejeződött a Manchester City kétéves Bajnokok Ligája (BL)-eltiltásával – amelyet az UEFA pénzügyi szabályainak ismételt és súlyos megsértése miatt szabtak ki a klubra – kapcsolatos fellebbezés tárgyalása is, ám ítélet csak júliusban várható. Angliában pedig komoly médiavisszhangot váltott ki, hogy a BL-győztes, és minden valószínűség szerint pár héten belül angol bajnok Liverpool viszont elállt az 54 millió fontba kerülő Timo Werner megszerzésétől – pénzügyi okokra hivatkozva. Befutónak tűnik viszont az a Chelsea, amelynek átigazolási tilalma – amelyet az átigazolási szabályok megsértéséért kapott – éppen ezen a nyáron jár le.

A vörösök ráadásul két hónappal korábban még megpróbálták igénybe venni több száz alkalmazottjuk után az állami támogatást, és csak a szurkolói felháborodás miatt léptek vissza. Három angol első osztályú klub viszont használja ezt a forrást. Noha a Liverpoolhoz hasonlóan az állami támogatást a szurkolók miatt végül a Tottenham sem veszi igénybe, a Spurs azért 175 millió fontos hitelt felvesz a Bank of England által a COVID-19 negatív hatásainak ellensúlyozására elkülönített keretéből, mert számításaik szerint 200 millió fontot veszítenek a járvány miatt.

Adódnak tehát kérdések, szép számmal. Hogyan lehet az, hogy az egyik legjobb financiális helyzetben lévő klub, a Liverpool – a hivatalos indoklás szerint – „nem engedheti meg magának” egy 54 milliós játékos leigazolását, noha a játékos és a klub is egymást választotta? Hogyan lehetséges, hogy a BL-döntőt játszó klubok állami segítséget kérnek? Hogyan lehetséges, hogy a Chelsea rövid tilalom után akár százmillió fontos összeget is képes elkölteni játékosokra (mert nem Werner az egyetlen, hiszen az Ajaxtól már megszerezték Hakim Ziyech-et is 34 millió fontért, és többeket is komolyan szóba hoztak a londoni kékekkel)?

A futballt egyre inkább a pénz irányítja, ez már közhelynek tekinthető. Az UEFA és az egyes bajnokságok irányító szervezetei különböző szabályozásokkal igyekeznek korlátok közé szorítani a pénz totális uralmát – ellentmondásos eredményekkel, ráadásul az alacsonyabb osztályokban már korántsem dúskálnak a pénzben a klubok. Arsene Wenger most például olyan javaslattal állt elő, hogy az adott országok bajnokságaiban a kevésbé tehetős csapatokat segítsék ki, és adjanak pénzt az utánpótlásnevelésre. A Manchester City fellebbezési meghallgatása befejeződött, ítélet júliusban várható, de igazán senki sem hiszi, hogy a leggazdagabb klubok pozíciói megrendülnének – a klubok közti szakadékok megmaradnak: már országon és egy bajnokságon belül is, de Európa nyugati és keleti fele között, valamint Európa és a világ többi része között is.

Mindez mégsem magyarázza, hogy miként lehet, hogy egy BL-győztes, a tavaly és tavalyelőtt összesen 139 millió fontos profitot termelő Liverpool nem engedheti meg magának az 54 millió fontba kerülő Timo Werner megszerzését, míg a Chelsea, amely tavaly 96 millió fontos veszteséggel zárt, igen. Tegyük hozzá, hogy a londoni kékek 2004 és 2013 között – jórészt még megmenekülve a pénzügyi szabályoknak (az UEFA Financial Fair Play: FFP) való megfelelés alól – 670 millió fontos veszteséget halmoztak fel…

Kezdjük az utóbbival. A Chelsea tavaly nyáron eladta legértékesebb játékosát a Real Madridnak, Eden Hazard 100 millió euróért távozott a spanyol fővárosba. Rajta kívül – és ez is fontos része a Chelsea FFP bevezetése utáni stratégiájának – számos kevéssé ismert, többnyire kölcsönben szereplő játékostól váltak meg, a Transfermarkt adatai szerint összesen 145 millió euróért. Az angolul loan armynak becézett kölcsönben játszó játékos-hadsereg jelentős része sosem játszott a londoniaknál felnőtt szinten, őket kifejezetten ilyen, befektetési céllal tartották a klubnál. (Megjegyzendő, hogy a Transfermakt adatai alapján az elmúlt öt évben a Chelsea is a nettó módon keveset – 126 millió eurót – költő klubok közé tartozott, bár a Liverpool (119 millió) és a Tottenham (118 millió) még náluk is kevesebbet. A legtakarékosabb klubnak a Norwich bizonyult, amelynek adásvételi egyenlege 28 millió eurós pluszban áll pillanatnyilag. A legnagyobb nettó költők listáját a két manchesteri klub vezeti, 669 millió és 539 millió euróval.)

Az elmúlt 5 szezon nettó játékosvásárlásra fordított összege a Premier League klubjainál (Forrás: Trasfermarkt) Az elmúlt 5 szezon nettó játékosvásárlásra fordított összege a Premier League klubjainál (Forrás: Trasfermarkt)

A játékosok eladása mindazonáltal minden klub fontos bevételi forrása. Elég csak a Liverpoolra gondolni, amely a brazil Philippe Coutinho értékesítéséből származó mintegy 140 millió fontból volt képes rekordösszegekért megvásárolni Alisson Beckert vagy Virgil van Dijkot.

Van azonban még egy elem, amely megkülönbözteti a két klub gazdálkodását. A Chelsea gigantikus veszteségeit ugyanis a tulajdonos, Roman Abramovics fedezte és fedezi most is. Ez kiderült a klub januári pénzügyi jelentéséből is: az orosz milliárdos a 2018-as 69 millió fontos támogatás után 2019-ben 247 millióval segített klubjának, és a pénzügyi beszámoló 12. oldalán ígéretet tett a jövőbeni támogatásra is.

Vagyis amellett, hogy míg a Liverpool Coutinho 2018 januári eladása után tudott kiköltekezni, a Chelsea ezt most, az átigazolási tiltás lejárta és Hazard tavalyi kiárusítása után tudja megtenni, a tulajdonos is mindig kész akár százmilliókkal kisegíteni a klubját – a pénzügyi szabályok nagyobb dicsőségére.

Ezzel szemben a Liverpool tulajdonosai, a Fenway Sport Group és annak tulajdonosai John W. Henry, Mike Gordon, aki egyben a Liverpool egyik vezetője is, és Tom Werner, a klub elnöke, rögtön a tíz évvel ezelőtti vásárláskor leszögezték: céljuk ugyan a győzelem, de a klubnak stabil és kiszámítható módon, piaci alapon kell működnie, azaz a bevételeikből kell fenntartania magát. Más szavakkal ez azt jelentette akkor és most is, hogy a tulajdonos nem fog játékosvásárlásra külön pénzt adni. Beruházásra igen, így nyújtott kamatmentes kölcsönt a klubnak stadionbővítésre, valamint a melwoodi edzőközpont áthelyezésére (50 millió fontot), amelyek egyébként összhangban állnak az FFP rendelkezéseivel, amelyek beruházásokra, értéknövelő befektetésekre (az utánpótlásnevelés és a stadionbővítés, -építés ilyen) lehetőséget ad.

A Liverpool most azt a stratégiát követi, hogy minden fontos játékosával újraköti a szerződéseket, így magasabb bérekkel, hosszabb ideig tartó kontraktusokkal láncolja magához a kulcsembereket, Salahot, Manét, Firminót és a többieket. A hírek szerint Wijnaldummal is közel a megegyezés, míg Virgil van Dijk pedig a klub legjobban kereső játékosa lesz – heti 220 ezer fontot rebesgetnek a jólértesültek. Sztárjait nem akarja eladni, viszont a jelenlegi helyzetben az olyan játékosok, mint a Herthában kölcsönben focizó Marko Grujic, Xherdan Shaqiri, a Bournemouthban játszó Harry Wilson nem mozgatják meg a topcsapatok játékosmegfigyelőinek fantáziáját, a többieknek viszont nem nagyon van pénzük igazolásra. Őket legfeljebb köcsönbe tudják küldeni – amiből viszont bevétel nem igazán lesz.

Jól jönne 1,5 millió forint? A Bank360 és az Mfor kalkulátora alapján az alábbi törlesztőrészletekre számíthatsz, ha másfél millió forintra van szükséged: Az Erste Bank személyi kölcsöne 32 179 forintos törlesztőrészlet mellett lehet a tiéd 60 hónapos futamidővel. A THM-plafon miatt ezt az összeget 2021. januártól kell fizetni, év végéig 28 825 forint a havi törlesztőrészlet. A Cetelemnél az induló törlesztőrészlet 28 825 Ft, majd 2021. januártól 32 509 Ft, míg a Raiffeisen Banknál 28 513 forint a kezdő törlesztőrészlet, később pedig 35 511 Ft. Másfajta kölcsönt keresel? Ez a kalkulátor segíthet megtalálni azt a hitelt, amit keresel.

Ha tovább kutatunk a részletek iránt, az is kiderül, amiről eddig elég keveset beszéltek a futballbiznisszel kapcsolatban. A Liverpool bevételei 533 millió fontra rúgtak a tavalyi évben, míg a fizetésekre 310 milliót költött a klub – derül ki a klub tavalyi évre vonatkozó beszámolójából.

Van azonban egy lényeges különbség, ami egyébként bármelyik klub beszámolójából is sejthető-látható: a Liverpool esetében a bankban levő készpénz összege 37,5 millió font volt a pénzügyi beszámoló szerint, de a goal.com-nak név nélkül nyilatkozó bennfentes ki is mondja:

a futball üzleti szempontból készpénzvezérelt, éppen ezért nem annyira gazdag egy klub, mint amennyire annak látszik. A kiadások ugyanis folyamatosan fizetendők, a bevételek viszont jellemzően a szezon végén és elején realizálódnak. Kulcskérdés ugyanis, hogy mindig a megfelelő időben álljon rendelkezésre elegendő mennyiségű pénz. A név nélkül nyilatkozó bennfentes szerint a legfontosabb az éves készpénztervezés a kluboknál: a játékosok bére, a hitelek visszafizetése, és az új játékosok vásárlásának ütemezése. Szerinte éppen ezért a klubok üzletileg pengeélen táncolnak, főleg a játékosok csillagászati fizetései miatt.

A játékosok bérére legtöbbet fizető klubok listája A játékosok bérére legtöbbet fizető klubok listája

Ahogy a lapnak nyilatkozó Kieran Maguire, a Liverpool Egyetem sportközgazdásza már április elején elmondta: ha sokmilliós béreket kell kifizetni, miközben a bevételek hónapokig nem jönnek, előbb vagy utóbb kifogynak a klubok a készpénzből. (A cash hiánya már korábban is okozott likviditási problémákat: a Barcelona például már 10 éve is 125 millió font kölcsönt vett fel játékosai bérének fizetésére, de a katalánok tavaly is kaptak 140 millió eurót két amerikai befektetési banktól, hogy rendelkezésre álljon mindig a pénz játékosvásárlásra – és bérfizetésre.)

Mind Maguire, mind a név nélkül nyilatkozó bennfentes egybehangzóan azt állítja, hogy a futball legnagyobb rákfenéje a teljesen elszállt játékosfizetések, valamint a csak 12 hónapra tekintő készpénzalapú tervezés. Ehhez képest a Premier League klubjai pont tavaly júniusban szavazták meg a játékosok fizetési sapkájának eltörlését. Hiszen addig érvényben volt, hogy egy klub csak annyival költhet többet fizetésekre, amennyivel nőttek a bevételei (ennél jóval bonyolultabb volt a szabályozás, de a lényeg, hogy volt valamiféle határa a költekezésnek).

Csak két példa: az Everton játékosai fizetésére 154 millió fontot költ, míg bevételei alulról súrolják a 188 milliót. Az egyenlőtlenségeket pedig mi sem mutatja jobban, mint hogy a Manchester City tízszer annyit költött tavaly bérekre (7 millió font az egy játékosra jutó átlagos bérkifizetés) mint a bajnokság 7. helyén álló Sheffield United (700 ezer font/év/játékos).

Maguire a másodosztályú Readinget is megemlíti, ahol minden megkeresett száz font bevételre 226 font bérkifizetés jut. A sportközgazdász tovább sorolja a lehetletlen példákat: a klubtulajdonos érdekeltségi körébe tartozó cégnek eladott stadion névadói jogoktól kezdve, az olyan szponzorokon át, mint az autókkal nem rendelkező taxitársaságig, amely szponzorál egy klubot, vagy a játékos édesanyjának fizetett óriási összegekig, amelyek egytől egyig kívül esnek az FFP hatókörén. Nevetséges – teszi hozzá végül.

Az angol klubok bevételeinek legnagyobb szeletét adó közvetítési bevételeknél ugyan év közben is van kifizetés, ami viszont most éppenséggel nehezíti a jelenlegi helyzetet. És ezzel el is érkeztünk a Timo Werner-igazolás másik kulcsmomentumához.

A futball 3 hónapra leállt, nem voltak mérkőzések, így a klubok több fontos bevételi forrástól estek el. Így például a Manchester United első negyedéves beszámolójából kiderül, hogy a klub közvetítésből származó bevételei a felére, 26 millió fontra estek vissza 2020 első három hónapjában. Akkor még a világ egyik leggazdagabb klubja úgy számolt, hogy a márciusban elmaradó közvetítési bevételek miatt 15 millió fontot kell visszafizetnie a tévécsatornáknak. Azóta eltelt három hónap és ami biztosnak tűnik, hogy a klubok nemcsak bevételeket buktak, de vissza is kell fizetniük a tévécsatornáknak komoly összegeket. Hogy mennyit, még bizonytalan, de a The Athletic értesülései szerint az biztos, hogy július végéig a külföldi közvetítések jogával rendelkező társaságoknak 107 milliót vissza kell utalniuk. Ha pedig valamilyen oknál (például a járvány második hulláma miatt) fogva mégsem tudnák befejezni a bajnokságot, akkor a teljes visszafizetendő összeg 762 millió fontra rúg. Ami akkor is tekintélyes summa, ha az – bár nem egyenlően, de – eloszlik 20 klub között, és nem is mindet kell a következő szezonban visszafizetni, csak a 2021-22-es szezonban.

Ugyanez a helyzet a meccsbevételekkel is: ezekből a Liverpoolnak 80-84 milliója származott az elmúlt két évben. Ám az idén mindegyik március-májusi bajnokit zárt kapuk mögött rendeznek, de nem kerülhet sor a szokásosnak mondható, és zsíros bevételeket hozó nyári turákra sem, így körülbelül 25 millió font körüli bevételkieséssel kalkulálhatnak a vörösök ezen a címen. Sőt, itt is számíthat a klub arra, hogy a szezonbérlettel rendelkezőknek vissza kell fizetnie az elmaradó mérkőzések miatt pénzt, hiszen a hátralevő találkozókat zárt kapuk mögött kell lebonyolítani.

A szponzori bevételek is komolyan megcsappanhatnak, hiszen a klubok mérkőzések és azok közvetítése híján nem tudtak szerződés szerint teljesíteni, sőt, maguk is komoly megszorításra kényszerülhetnek (gondoljunk egy tetszőleges légitársaságra példaként), ami ráadásul a jövőbeni szponzorációs bevételeket hiúsíthatja meg.

A kluboknak jelentős kereskedelmi bevétele származik az eladott mezekből, ajándéktárgyakból, sapkákból, sálakból, pólókból és hasonlókból is. Tekintve például az amerikai munkanélküliségi adatokat, a kényszerszabadságokat, fizetéscsökkentéseket szerte a világban, érthető módon a vásárlóerő is megcsappant, nem beszélve arról, hogy maguk a boltok is zárva voltak. A Liverpool például tavaly 188 milliós bevételt realizált ezen a címen, 34 millióval többet, mint az azt megelőző évben. Idén ezen a soron biztos, hogy alacsonyabb összeg szerepel majd, főleg úgy, hogy a klub éppen most váltott mezgyártót. A New Balance helyett a Nike szállítja a következő szezontól a klub mezeit, és a deal a jelenlegi helyzetben cseppet sem látszik előnyösnek a klub számára. A gyártócserét ugyanis amiatt forszírozta a klub kereskedelmi részlege, mert a Nike olyan bolthálózattal bír szerte a világon, amellyel a New Balance nem ér fel, és az innen származó, az eladott mezek utáni részesedésből kínált jóval magasabb részt (20 százalékot) a Nike, míg a fixen fizetendő rész évi 30 millió font lesz. A Liverpool így a Manchester United gyártói szerződéséhez (ez évi 75 millió font) hasonló volument (évi 60-70 millió fontot) remélt az üzlettől, ám a koronavírus-járvány okozta válság miatt világszerte megcsappanó vásárlóerő felettébb kétségessé teszi ezt a várakozást.

A Liverpool ráadásul februárban mutatta be – majd a járvány kitörése után el is halasztotta a munkák megkezdését – a városi tanácsnak az újabb stadionbővítési terveit, amelyek költségei 60 millió fontot tennének ki.