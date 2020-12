Tovább csúszik Paks II gödre

Süli János, a Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter korábban október elejére ígérte a Paks II-es erőmű felépítéséhez szükséges gödör kiásásához, valamint a résfalazáshoz szükséges kérelmek beadását.

A cikk szerint a kormány még a szigorú nukleáris biztonsági szabályokon is lazított azért, hogy a gödröt már a teljes beruházás engedélyezése előtt kiáshassák. A központi, úgynevezett létesítési engedélykérelmet június 30-án adták be. Ennek vizsgálatára 12 plusz 3 hónap áll a hatóság rendelkezésére, amibe nem számítanak bele a javítások. A biztonsági enyhítés lehetővé tette, hogy három hónapra rá beadják a talajmunkák engedélykérelmét is, amit a hatóság három hónap alatt fogadhat el. Bár a szabály ezt valóban legkorábbi lehetőségként említi, Süli János előzetesen többször is azt ígérte, hogy a beadás után három hónappal küldik a gödörásási kérelmet is. A parlament fenntartható fejlődési bizottsága előtti, október közepi meghallgatásán mégse vesztegetett túl sok szót a témára. Eszerint „az őszi időszakban várjuk, hogy az orosz fél az engedélyezéshez kapcsolódó tervdokumentációt elkészítse, és majd az OAH-nak átadva az engedélyt jövő év elején birtokba véve el tudjuk kezdeni a földkitermelést”.

A lap októberben és novemberben is megkereste az OAH-t az engedélyekkel kapcsolatban, azonban a hatóság mindkétszer arról tájékoztatott, hogy nem érkeztek be a kérelmek.

A Paks II Zrt. által korábban kilátásba helyezett novemberi időpontban sem érkezett a témában engedélykérelem a hatósághoz – fogalmazott az OAH, hozzáfűzve, hogy ezúttal új, lehetséges időpontokról sem kaptak hivatalos tájékoztatást. Emlékeztettek: kizárólag a illetékes cég felelőssége, hogy a területelőkészítési kérelmet a létesítésit követő három hónapon túl mikor adja be.

